佛誕回港潮混亂欠超前部署？　政府:周一晚個別口岸人流多平常4倍

上周六（23日）至本周一（25日）一連三日的周未連佛誕補假，共有143萬人港人出境，周一晚上爆發回港潮，各個出入境口岸大排長龍，深圳灣和羅湖口岸情況尤甚，情況混亂，令人質疑政府低估今個連假出入境人數，欠缺「超前部署」應對回港人潮。周一全日有85萬人次入境，分別74萬港人及約11萬旅客，當中92%經陸路入境。



政府發言人周二（26日）晚表示，各陸路口岸周一傍晚開始人流顯著增加，入境處已加開所有自助通道、人手通道和客車檢查亭以疏導人流及車流，惟「個別口岸於入境高峰時段的人流為平常周末的五倍」，即多出四倍。發言人表示，運輸署已於假期前督導本地和跨境公共運輸服務營辦商，在假期前後加強服務。



4月7日復活節清明節連假最後一日共有84.3萬人次入境，但當日沒有出現混亂。實政圓桌召集人田北辰建議由一位副司長盡快統籌跨部門小組，與運輸及物流局、保安局等抽絲剝繭找出今次出問題原因，否則接下來的長假期亦會出現相同情況。



網上圖片顯示，5月25日深夜，仍有大批港人在羅湖橋排隊，等過香港關口坐東鐵南下。（Pin Pin Lee上載至Facebook專頁「深圳大陸吃喝玩樂交流 (By Runhotel)」)

網上影片顯示，5月25日晚上11時許，仍有大批港人在港鐵羅湖站平台排隊入閘坐東鐵。（Soso Chan上載至Facebook專頁「車cam L（香港群組）」影片截圖)

網上影片顯示，5月25日晚上11時許，仍有大批港人在港鐵羅湖站平台排隊入閘坐東鐵。（Soso Chan上載至Facebook專頁「車cam L（香港群組）」影片截圖)

網上圖片顯示，5月25日晚上11時許，仍有大批港人在港鐵羅湖站平台排隊入閘坐東鐵。（Pin Pin Lee上載至Facebook專頁「深圳大陸吃喝玩樂交流 (By Runhotel)」)

政府無公布今次連假出入境人數預測

今次連假只有三日，只有香港和澳門有佛誕及翌日補假，內地周一不是假期。港府未有如之前的長假，公布預測出入境人數。

過往每逢大時大節，由政務司司長陳國基主持節慶安排跨部門工作小組會議，就出入境人潮作出評估及「超前部署」應對方案，今次沒有相關公布，也不見入境處公布這三日出入境預測人數。

上周五連假前夕至本周一的3日 累計有50萬港人出境後未回港

翻查入境處出入境人數統計，早在上周五（22日）連假前夕，出境港人人數已見異常，達43.7萬人次，比對上的兩個周五(15日及8日)各多約7萬人次。到上周六（23日）有多達61.5萬人次出境，比對上的兩個周六（16日及9日）各分別多約16.5萬及14.8萬人次。本周日 ( 24日）佛誕則有50萬人次，同樣比對上周日（17日及10日）各多18萬及15萬人次。

由上周五至本周日的三日，總計單是港人出境就有155萬人次，同期回港只有105萬人次，推算相差的50萬人未回港，可能會在連假最後一日、即本周一（25日）一同回港。

連同周一出境人數 推算總計可多達80萬港人當日回港

周一再有31.5萬港人出境，若連同該50萬樂而未返大軍，推算有可能多達80萬人港人會在周一回港。而今次連假只有三日，比起之前的復活節及農曆新年長假為少，相信不少人會玩到最後一刻才回港，造成周一晚回港潮。

深圳灣口岸晚上人頭湧湧。（Threads@wsiulelniam）

網上圖片顯示，5月25日晚上11時許，仍有大批港人在港鐵羅湖站平台排隊入閘坐東鐵。（Pin Pin Lee上載至Facebook專頁「深圳大陸吃喝玩樂交流 (By Runhotel)」)

北上廣東等地短暫遊玩港人料佔出境港人約八成

撇除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳碼頭出境港人，由上周五至本周一共四日，依次有34萬人次、49萬人次、40萬人次及25.6萬人次北上廣東等地短暫遊玩，總數共約149萬人次，佔出境港人約八成；若連同港珠大橋，每日再多二至四萬人次。

晚上8時許，深圳灣口岸人頭湧湧。（Threads@345987j）

深圳灣口岸晚上人頭湧湧。（Threads@eleventen66）

深圳灣口岸晚上人頭湧湧。（Threads@eleventen66）

政府：周一晚上口岸及交通交匯處需要實施人潮管制措施

政府發言人表示，一直密切監察各邊境管制站的運作，積極提升口岸通關能力，並提前做好口岸交通及公共運輸部署，包括加強服務、加派車輛和人手，以便利香港與內地居民雙向奔赴。

發言人表示，政府亦不時呼籲旅客及市民留意政府於不同平台發布的資訊，了解口岸過關狀況，盡量錯峰出行，盡量避免選擇在繁忙時段過關。根據數據顯示，各陸路口岸於周一傍晚開始人流顯著增加，入境處已加開所有自助通道、人手通道和客車檢查亭以疏導人流及車流。

發言人表周一晚上個別口岸於入境高峰時段，人流為平常周末的五倍，口岸及交通交匯處旅客眾多，需要實施人潮管制措施。

有晚上經深圳灣口岸回港市民形容「簡（梗）直是史詩級的回港名場面」。（Threads@dtwochan）

有晚上經深圳灣口岸回港市民形容「簡（梗）直是史詩級的回港名場面」。（Threads@dtwochan）

下午6時許，深圳灣口岸返港的路程已實施人流管制。（Threads@yumiprincess0405）

指運輸署於假期前督導本地和跨境公共運輸服務營辦商加強服務

政府發言人續說，因應節假日或大型活動期間增加的跨境人流，口岸部門一直密切溝通，預先評估跨境旅客流量並作出相應安排，包括減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱、臨時櫃枱及通道以疏導人流及車流同時；口岸亦增派保安人員協助維持旅客過關秩序，口岸部門亦會與內地相關部門，透過已建立的各個陸路口岸熱線及即時通報機制緊密聯繫，於有需要時作出迅速應變，靈活調配管制站人手。

發言人表示，運輸署已於假期前督導本地和跨境公共運輸服務營辦商在假期前後加強服務，特別安排包括：

1. 港鐵在不同時段因應乘客需求，加強東鐵線來往金鐘至羅湖／落馬洲站的列車服務。周一晚上再額外加開東鐵線由羅湖及落馬洲往金鐘站的列車班次，以疏導人流。



2. 廣深港高速鐵路香港段於22日至25日期間加開高鐵車次往來香港西九龍站和指定內地站點包括福田、深圳北站等。



3. 港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）周一下午開始加密至平均約每一分鐘開出一班；落馬洲—皇崗穿梭巴士的服務班次在凌晨跨境人流最高峰時段加密至平均約三分鐘開出一班。



4. 連接各陸路口岸的本地專營巴士及專線小巴亦因應乘客量大幅增加服務，部份路線包括嶼巴第B2P號線（深圳灣口岸-天水圍（天慈邨））、城巴第B8號線（香園圍口岸-大圍）等亦延長服務時間。



5. 跨境直通巴士亦加密班次，應對乘客需求。



2026年5月25日，蓮塘口岸回港潮逼爆，有人形容如「去趁墟」。（Threads@michaelwwh116）

田北辰：市民過關後需等候車輛離開 車站的人潮導致口岸人流堵塞

實政圓桌召集人田北辰表示，人潮塞滿口岸的情況，相信日後每逢長假期末都會不斷發生。據他了解，周一各口岸入境香港關口全數運作，但因市民過關後需等候車輛離開，在車站的人潮導致口岸的人流堵塞。他以深圳灣口岸為例，返港人潮堵在車站候車，後方人流使難以向前移動。

田北辰續說，據其了解，專營巴士公司昨日已依與運輸署簽訂的合約要求，全日開足巴士班次；但因口岸欠缺泊位，即使車輛到達口岸，亦需等候泊位，再需時上落乘客，因此無法加快速度。他建議日後運輸署應列明巴士公司在特定回港人潮高峰時間加開多少班次，以更快地疏散人流，或可減輕擠塞情況；亦可再招標，聘請巴士公司在長假期尾聲增加班次接載返港人士。

至於泊位不足問題，他指涉及基建設計，而各口岸興建時應沒料到返港人潮之多，形容是「死症」，但有關部門或可研究是否可以在口岸附近增設泊位，「可能啲人行遠啲先上車」。

復活節清明節連假最後一日84.3萬人入境無混亂

4月7日復活節清明節連假最後一日，有75.8萬港人及8.5萬遊客入境，合共84.3萬人次，但當日沒有出現混亂。田北辰認為今次卻出了亂子，相信並非單一部門可以解決，應由一位副司長盡快統籌跨部門小組，與運輸及物流局、保安局等抽絲剝繭找出箇中原因，「要驗下條屍」，否則接下來的長假期亦會出現相同情況。

5月25日晚珠海拱北往港珠澳大橋口岸的公路嚴重擠塞，公路3條行車線都擠滿車輛，大部份掛有香港或澳門車牌。（歐陽德浩攝）

5月25日晚珠海拱北往港珠澳大橋口岸的公路嚴重擠塞，本應短短約10分鐘的車程，竟花約1.5小時（86分鐘）才到達。（歐陽德浩攝）

5月25日晚珠海拱北往港珠澳大橋口岸的公路嚴重擠塞，記者塞車第50分鐘才進入拱北隧道路段。。（歐陽德浩攝）

在港珠澳大橋口岸，目測過千人等待乘坐金巴，人龍沒有盡頭，人們都擠得汗流浹背。（歐陽德浩攝）

在港珠澳大橋口岸，目測過千人等待乘坐金巴，人龍沒有盡頭，人們都擠得汗流浹背。（歐陽德浩攝）

在港珠澳大橋口岸，目測過千人等待乘坐金巴，人龍沒有盡頭，人們都擠得汗流浹背。（歐陽德浩攝）