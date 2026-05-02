五一｜深圳福田口岸至香港排隊1.5小時　內地旅客︰排到懷疑人生

【五一黃金周／內地旅客／福田口岸】內地五一黃金周踏入第二日（2日），繼續有大批內地旅客訪港。內地社交平台小紅書多篇帖文顯示，福田口岸（落馬洲支線）今日早上至中午時段成為重災區，有網民稱由深圳口岸至香港合共排隊1.5小時，形容「排到懷疑人生」。也有網民指深圳與香港口岸之間的連接橋嚴重擠塞，甚至有網民親身經歷後呼籲其他網民別來香港，「都別來了，別來了……福田口岸進站排隊都花了一個小時，又熱又累，不想動，攻略也不想做。」



有內地網民在社交平台小紅書稱，今早過關內地及香港口岸合共花費1.5小時，形容為「排到我懷疑人生。」（小紅書／认真努力的锅圖片）

內地網民提醒，旅客都被堵塞在深圳與香港口岸之間的連接橋，呼籲大家合理規劃行程。（小紅書／Sylvia圖片）

內地客由深圳口岸至香港排隊1.5小時︰排到我懷疑人生

五一黃金周踏入第二日，內地旅客繼續源源不絕湧至香港。有內地網民在社交平台小紅書稱，今早10時半開始從深圳口岸過關，直至中午12時才離開香港口岸，即合共花費1.5小時，更形容為「排到我懷疑人生。」

有內地網民呼籲其他旅客不要來到訪香港。（小紅書／小满是个乖宝宝圖片）

深圳與香港口岸之間的連接橋「塞車」 內地客嚇怕︰別來了別來了

也有內地網民提醒，旅客堵塞在深圳與香港口岸之間的連接橋，呼籲大家合理規劃行程，例如到其他口岸過關。更有內地網民被「塞車」情景嚇怕，呼籲其他旅客不要來到訪香港，部份網民更笑稱今日有「一億人」過關。

都別來了，別來了……福田口岸進站排隊都花了一個小時，又熱又累，不想動，攻略也不想做，來感同下風土人情算了，累咯，也不知道吃啥，也不知道買啥。 內地小紅書用戶「小满是个乖宝宝」

五一黃金周第二日中午，大批內地旅客訪港。（小紅書／KelvinCK圖片）

五一黃金周第二日中午，大批內地旅客訪港。（小紅書／KelvinCK圖片）

去年今日港鐵落馬洲站手機網絡崩潰 今暫無相關情況

此外，去年今日（2025年5月2日）港鐵落馬洲站逼爆，部份旅客因手機網絡崩潰，無法經支付寶或微信支付啟動二維碼乘車，隨後港鐵聯絡電訊網絡供應商提升手機流動網絡數據的處理能力，提升該站Wi-Fi容量。截至今日下午，根據小紅書帖文，落馬洲暫時沒有出現相關情況。