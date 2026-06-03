今日新聞8分鐘｜SaveLily父母同意驗DNA｜土瓜灣婦站欄外險被車夾

車Cam｜吐露港公路貨車跌石屎板 私家車險被擊中：早2秒byebye咗

再有貨車載貨不穩事件發生。網上流傳一段長約17秒的車CAM影片，可見事發於本周二（2日）下午大約4時47分，一輛開斗貨車沿吐露港公路左二線往上水方向行駛，車斗擺滿物件。當駛近林村時，車斗內一塊石屎板突然跌落，揚起大量灰塵，餘勢未了，石屎板滑至左方路邊位置。拍攝「車Cam」片段的私家車正沿後方左一線位置，司機立即稍微扭往左邊避開。

司機隨後將影片上載至Facebook群組「車cam L（香港群組）」，表示「早2秒都bye bye咗」。

西環Tesla男司機疑交通違例 與警員爆粗爭執 舉中指罵途人

《香港01》接獲讀者報料，指有警員在西環堅尼地城爹核士街、近卑路乍街執法，圍封一輛白色Tesla私家車。同時，網上流傳兩段影片，屬同一位置及相信同一輛私家車。其中一條影片顯示，一名非華裔男子與警員發生爭執，非華裔男子在該輛Tesla旁邊，一邊舉起手機、一邊操不純正廣東話爆粗表示「我落咗車」、「我揸緊車」、「X你老X」、「唔畀呀」等，警員則回應指「大家咁話」。

另一條影片顯示，該名非華裔男子見到途人用手機拍片，立即舉起中指，再次爆粗「X你老X」；警員則喝止「唔好攞彩」。

張韋怡與姑仔潘碧玉互告誹謗案 法庭裁定張勝訴並獲312萬賠償

有TVB御用宮女之稱的落選港姐張韋怡（Gogo），指其「姑仔」潘碧玉在Facebook指她「貪慕虛榮」等，入稟告潘碧玉誹謗，並索償至少468萬元。潘碧玉反指遭張誹謗她歹毒等，提出反申索，案件早前在高等法院聆訊時透露，張覺得她為潘家產子後，獲老爺送贈100萬元，惹來姑仔妒忌，又指其夫是富二代而沒有動力賺錢。潘碧玉卻稱她一出生已很富足，不會為張得到100萬而妒忌。暫委法官翟紹唐今(2日)裁定張韋怡勝訴，共獲賠逾312萬及利息，潘碧玉的反申索則被駁回，惟翟官拒下令雙方作書面道歉。

SaveLily．父母｜警方一夜協調終獲取DNA 完成調查或准父母保釋

Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母｜一對未婚情侶在芬蘭家中分娩，首胎夭折，次女Lily因健康情況被瑞典強制接管。兩人回港後，再在住所分娩幼子，拒絕向入境處提交DNA報告證明血緣關係，令Danny至今仍未獲發出世紙。他們昨日（2日）涉嫌疏忽照顧兒童被警方拘捕，暫時仍被扣留，Danny則被送往醫院檢查。

警方今日（3日）聯同入境處及社會福利署代表見記者，警方表示，經過協調溝通，終獲Danny父母同意、並已檢取兩人及Danny的DNA樣本作對比，再送往政府化驗所，完成調查後或准兩人保釋。至於男嬰Danny經檢驗證實無表面傷痕，社署已向法庭申請保護令，並按法庭指示將Danny送往收容所。

Save Lily｜鄰居指Danny父曾提及宗教 證實關女懷孕：個肚真係大

「Save Lily」事件引起全城關注，一對未婚伴侶在芬蘭家中分娩，首胎夭折；次女Lily因健康情況被瑞典強制接管。兩人回港後再於家中分娩幼子Danny，因拒絕向入境處提交DNA報告證明血緣關係，令Danny至今仍未獲發出世紙。兩人涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」昨日（2日）被捕，目前仍然扣留於警署；Danny仔則被送院檢查。

涉案姓曾及姓關男女，曾經入住曾男位於秀茂坪邨的公屋單位，但已經搬出多時。《香港01》今早登門了解，單位無人，惟鄰居指出，曾經接待過關女入屋用餐，說：「係大肚，個肚真係大。」目測懷孕五至六個月，胃口相當不俗，但從沒有提及到醫院檢查，亦沒有提及要在家分娩等事宜。而鄰居亦指，曾男閒談時曾提及信仰，「佢自己有宗教，講孔子孟子」。

車cam｜土瓜灣貨車轉彎 婦人站欄外險被夾 網民斥：完全冇常識

網上今日（6月2日）流傳一段車cam片段，可見土瓜灣一個十字路口險出現「貨車夾人」的驚險一幕。一名中年女子在一輛貨車轉彎期間，竟站在行人路欄杆外企圖橫過馬路，只能「企定定」緊貼車身等候，險象環生，幸貨車司機及時察覺停下，響咹示警，才未釀成慘劇。目擊司機亦直斥：「夾扁妳呀！」片段引起網民熱議，紛紛譴責該女子缺乏交通安全意識。

2中國商人坦桑尼亞遭綁架獲救一人危殆 綁匪曾索1.5億贖金

5月31日，坦桑尼亞一宗綁架案的閉路電視片段曝光，兩名中國商人遭到犯罪團伙伏擊並擄走。

綁匪向兩名商人家屬索要2000萬美元（約1.56億港元）贖金，幸好兩名受害者最終被警方尋回，惟他們身上多處傷痕，其中一人更是情況危殆。

翁金驊體罰風波｜鄧飛指沒邪惡動機也不容 老師有監督外聘教練責

漢華中學校外籃球教練翁金驊強迫學生自行掌摑影片昨日（2日）在網上流傳，校方指事後已暫停其職務。教育界立法會議員鄧飛今日（3日）接受電台訪問時指出，相信該名教練的動機是「愛之深、責之切」，認為是「好心做壞事」，但不論動機是否邪惡，現時社會已不容許及包容。他又指學校在外聘導師時，會安排在校老師負責督導，認為可透過向學生了解情況、查看出席率以及留意學生的反應來加強監督。

何伯何太互毆案 何伯認罪後申法援押後判 官提醒勿三心兩意

城中熱話人物何伯與何太葉秀定，去年涉在屯門住所的升降機大堂打鬥，同告受傷送院，雙雙被控蓄意傷人罪。何伯早前認罪，案件原訂今（3日）在區域法院判刑。法官陳廣池表示，收到法援署的來信，指何伯正申請法援，希望法庭可以押後案件。陳官指，本案只欠判刑，「睇唔到點解要再搵法援」、「你（何伯）唔能夠朝秦暮楚，三心兩意。」，惟何伯仍有權申請有關援助，遂把案件押後至7月7日判刑，以待法援署批核，期間何伯須繼續還押。