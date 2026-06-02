車cam｜土瓜灣貨車轉彎　婦人站欄外險被夾　網民斥：完全冇常識

網上今日（6月2日）流傳一段車cam片段，可見土瓜灣一個十字路口險出現「貨車夾人」的驚險一幕。一名中年女子在一輛貨車轉彎期間，竟站在行人路欄杆外企圖橫過馬路，只能「企定定」緊貼車身等候，險象環生，幸貨車司機及時察覺停下，響咹示警，才未釀成慘劇。目擊司機亦直斥：「夾扁妳呀！」片段引起網民熱議，紛紛譴責該女子缺乏交通安全意識。



涉事貨車由土瓜灣上鄉道左轉入九龍城道時，可見一名婦人站於彎位欄外。（網上影片截圖）

根據片段日期顯示，事發於今日上午8時24分，當時一輛貨車正沿土瓜灣上鄉道左轉入九龍城道。一名身穿黑色上衣、孭背囊的女子，沿行人路邊鐵欄外圖過路，站於車身及欄杆之間，距離不足一個身位。尾隨司機見狀嚇至大叫「夾扁妳呀！」貨車司機及時察覺，隨立即停車，並響咹示警。

該女子見狀，一定停下「企定定」在欄邊，抬頭望向貨車，聽到多響響咹聲後，才施然行前幾歲返回行人路邊，神情未見恐慌。後方司機目擊過程，一度向該女子大叫，「阿姐，妳一係褪後啦！」及後又再指責：「好危險呀你企呢個位！」

片段在網上瘋傳後，網民紛紛斥責該女途人的行為，批評她「完全冇common sense（常識）」、「冇意識，未識死」、「土瓜灣橋底呢個位置係好癲，我揸私家車都盡量避開唔行，成條馬路放題咁樣」，又指出大型車輛轉彎時存在盲點，緊貼車身橫過馬路等同「自殺」。不少人亦讚賞貨車司機觀察敏銳，「貨車佬算係咁，又停低又響咹，如果唔係阿嬸已經死咗」。

婦人事後行前往行人路邊，目擊司機斥：「好危險呀妳企呢個位！」（網上影片截圖）

同一十字路口曾生同類奪命車禍 老婦遭貨車夾鐵欄亡

翻查資料，事發的土瓜灣上鄉道與九龍城道交界，過往曾發生同類型致命車禍。2018年3月23日，一輛重型貨車在同一十字路口左轉時，夾倒一名正在橫過馬路的老婦，她被夾於車身與路邊鐵欄之間，送院搶救後不治。有網民亦在留言中提及當年慘劇，直指「呢個位對面應該已經夾過一次婆婆」。