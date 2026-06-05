其士集團爭產案　長女質疑淡化父成立信託　六女：父要做會催催催

其士集團創辦人周亦卿的長女及五女爭產案，今(5日)在高等法院續審，被告之一的第六女周薇薇繼續作供。她確認其父於2016年初中風後，便處於植物人狀態，直至2018年7月去世。她指該段時間，父親並無精神行為能力，他亦不能處理其財產。但她否認長女指她們圖淡化父親嘗試成立信託一事，六女說：「佢(父親)要做，好想做，會催、催、催。」但她稱父親當時沒有就此事催促她。



長女指父親意願是成立信託

原告為周亦卿的長女周莉莉，被告為五女周蕙蕙(即藝人吳家樂的妻子)和六女周薇薇，五及六女兒為周2015年所訂遺囑的執行人。周亦卿和妻子共有6女1子，他於2018年去世，終年82歲。他2015年所立遺囑，把他持有約62%其士股份，即約1.89億股，全贈予第五女，其他資產則分給遺孀和六個女兒。

長女周莉莉要求法庭裁定這遺囑無效，並指父親生前的意願是成立信託，並把持有的其士股票注入信託。

第六女周薇薇稱父親周亦卿是有主見的人，若他有事想做，會：催催催。(朱棨新攝)

長女周莉莉要求法庭裁定這遺囑無效，並指父親生前的意願是成立信託，並把持有的其士股票注入信託。（朱棨新攝）

原告周莉莉亦質疑六妹淡化父親成立信託的事。(朱棨新攝)

周亦卿在遺囑中把股份全給第五女周蕙蕙。(朱棨新攝)

六女指父有主見會做需要的決定

六女周薇薇昨日作供時提及，其父親曾吩咐她處理遺囑的事，同時研究成立信託，最終父親沒有成立信託。

她今繼作供指，曾就成立信託一事，聯絡畢馬威會計師事務所和羅兵咸永道。代表原告的資深大律師沙惜時指，周父是否只出席當中的重要會面，六女否認，指父親會出席一些需要他出席的會面，又稱：「佢好有自己主見、自己諗法...佢會做自己需要做嘅決定。」

六女同意其父做決定不會作解釋

沙惜時指，父親傾向不會就其決定作出解釋，並指因他是老闆，不需要同他人解釋。六女同意父親不會就決定作出解釋，並謂：「同埋佢係爸爸。」她同意父親是嚴父，又說：「佢好有自己standard(標準)。」他不是會和子女「攬、錫」一類的父親：「但佢有自己方法關心我哋。」

周父中風後處於植物人狀態

六女在盤問時同意，她的父親於2016年中風後，無法和他溝通。沙惜時繼而問，由父親中風至2018年7月去世期間的30個月，他都處於植物人狀態，六回應指沒有計算多少個月。沙惜時指，因父親中風，令成立信託一事未能取得進展，六女指若原告方堅持此說法稱：「可以咁講。」

若父親想做會催促

沙惜時質疑，六女淡化父親嘗試成立信託一事，六女否認並稱：「佢要做，好想做，會催、催、催。」她強調父親著她研究成立信託，又說：「有嘢就攞番嚟同佢講。」她強調父親沒有就成立信託一事催促她，指若父親催促，她不可能拖延數月。

她同意，父親在該30個月無精神行為能力。沙惜時指根據《精神健康條例》，精神上無行為能力的人不能處理其財產，六女同意，指家人曾討論此事。

案件編號：HCAP 22/2019