今日新聞8分鐘｜大埔Tesla反車　熱心途人合力推正｜青衣巴士MMA

腦癱子案研訊｜雙方完成結案陳詞 7.5公布判決 家屬指心情煎熬

雙非男嬰黎遠建腦癱案遭拖延16年，醫委會4月底重啟研訊，今日（7日）展開結案陳詞。醫委會秘書處代表律師認為，無論醫生的疏忽嚴重與否，只要有疏忽就是「專業失當」。他又批評涉事醫生薛守智供詞「荒謬」，其作供內容與當年他事後與黎遠建家屬的錄音有矛盾。

雙方完成結案陳詞，秘書處將於7月5日公布判決。黎遠建的父親黎志堅指心情失望，「本身都諗住今日會有結果，點知又要推遲一個月，心情肯定又好複雜。」太太彭紅英則形容心情「煎熬」。

丈夫騎電單車載妻遇意外 知妻彌留崩潰圖搶警槍尋死 認罪囚3月

男子騎電單車載著新婚7個月的妻子時遇上意外，妻子被私家車撞至重傷，男子深感自責，兩天後得知妻已在彌留狀態時，在病房內崩潰，並衝向一名到醫院工作的警長，並欲搶其警槍圖吞槍自盡，幸得現場人員制服，男子仍不住大喊：「我想死……我累死我老婆……」該男子(5日)在區域法院承認企圖管有槍械罪，其律師指被告因這事被捕而錯過見亡妻的最後一面。法官陳廣池判刑時稱，對被告的情況深感同情，但稱法庭須作出情理兼顧的判刑，判他入獄3個月。

陳官又勸勉被告，要接受這無法改變的傷痕，又稱其亡妻必然希望他能重新振作，且被告還有母親，寄語他千萬不要再做傻事，不要再行不歸路，又說：「你老婆都唔想你咁。」被告聞言低頭落淚。

澳洲律師認港九多處食霸王餐 並毀餐廳收款機 囚6周准緩刑

澳洲籍男律師涉多番在港食「霸王餐」，他涉連日港九多間食肆，包括港九的香格里拉酒店的餐廳用餐後，聲稱要往提款，或訛稱是酒店住客，可享免費早餐等理由，不付款逃離現場，有餐廳經理追著他，卻被毀掉終端收款機及手機。男律師今(5日)在東區法院再承認4項不付款而離去及2項刑事毀壞罪，其中餐飲費用涉款2039元。主任裁判官張志偉指被告已有前科，考慮本案持續發生，案情嚴重，判他入獄6星期，但准緩刑18個月，另要他賠償毁壞物品1.2萬元。

有片｜大埔Tesla撞欄翻側 碎片濺傷女子 多人扶正車身司機脫困

今日（7日）上午10時10分，警方接報，大埔南運路近泮涌新村對開，一輛Tesla私家車懷疑失控撞到路邊鐵欄後翻側，而彈出的碎片濺傷一名68歲的女途人，41歲姓吳私家車司機一度被困。消防及救援人員到場，司機獲救報稱頸痛，女子四肢擦傷，神智清醒，二人被送往大埔那打素醫院治理。警方正在調查意外成因，案件現交由新界北總區交通意外調查隊第二隊跟進。

青衣巴士MMA｜疑伸腳攔路釀爭執 青年遭躁漢連環拳毆受傷送院

青衣今日（6日）發生打鬥案。一名男子與青年疑因伸腳擋路問題，在巴士上初則口角，繼而動武，引來車外目擊者舉機拍攝。施襲男子事後逃去，捱打18歲姓李青年頭、頸及手受傷，被送往瑪嘉烈醫院治理。警方將案件列作「襲擊致造成身體傷害」，交由葵青警區刑事調查隊第六隊跟進，正追緝涉案年約30多歲男子。

網上流傳片段顯示，被指擋路的青年「攣毛男」，與身材健碩的灰衣男在車廂大展拳腳，惟「攣毛男」佔下風，被對方連環揮拳錘，打至高舉雙手掩頭，事後雙方由乘客阻隔制止，一同下車，灰衣男隨後離開現場。

暴雨｜觀光巴士梯級變急流 遊客無懼風雨坐上層：水為財

天文台今日（6日）傍晚6時45分，天文台發出黃色暴雨警告信號，1小時10分鐘後更改發紅色暴雨警告信號。大雨滂沱，卻未阻遊客出行，有內地遊客晚上乘坐開篷觀光巴士，其發布照片可見大量雨水沿巴士梯級灌入下層，彷如「急流」。

帖主與一眾遊客無懼風雨，照樣撐傘坐上層，亦有人身穿雨衣仍難逃濕身。她其後更留言笑說這是「彩蛋」，稱「水為財，香港旺我」，似乎未有被暴雨影響心情。

韓國地方選舉爆選票不足醜聞 數千人首爾集會要求重選

韓國6月3日舉行地方選舉，以選出市長、地方官員等，但卻發生票站選票不足、導致部分選民無法投票事件。當地選舉委員會負責人已引咎辭職，惟未能平息民憤。首爾的點票中心5日有超過6000人集會，要求重新舉行投票。

德國漢莎航空波音787客機起落架突然坍塌 多名員工受傷｜有片

據英媒報道，一架波音787客機6月4日（周四）在德國法蘭克福機場登機口附近發生事故。網上影片可見，一架客機的前起落架（nose gear）突然坍塌。漢莎航空（Lufthansa）其後表示，事故造成多名機組人員受傷，並指事發時機上員工包括機組及地勤人員。

世界盃｜波衫舖：氣氛不及上屆惟不憂銷情 美斯C朗球衣仍最搶手

足球世界盃2026將在本港時間本周五（12日）凌晨開幕，社會又會迎來四年一度的足球熱。有不少人會買世界盃球衣，球衣店「Super Fans」老闆林先生指，今屆氣氛似乎不及上屆（2022年），惟不擔心銷情，「只要有一隊跑出，或者有個球星表現好，就應該都會有好多人買」。今屆賽事很有可能是美斯和C朗拿度的「最後探戈」，林先生指，二人的球衣依然是銷量保證。