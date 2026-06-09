其士集團爭產　主席指周亦卿想公司做下去　現誰是老闆答：我唔知

其士集團創辦人周亦卿的長女及五女爭產案，今(9日)在高等法院續審，其士現任主席郭海生作供。郭指，周亦卿重視其士是否賺錢，但更在意公司是否做得好，對影響公司信譽的決定，會更為小心。他指周亦卿2016年中風後，郭自覺要擔起間公司，.雖然他並非老闆。被問及現時誰是其士的老闆，郭回應說：「我唔知，呢個係我難嘅地方。」。



周亦卿2015年立遺囑把股份全給第五女

原告為周亦卿的長女周莉莉，被告為五女周蕙蕙(即藝人吳家樂的妻子)和六女周薇薇，五及六女兒為周2015年所訂遺囑的執行人。周亦卿和妻子共有6女1子，他於2018年去世，終年82歲。他2015年所立遺囑，把他持有約62%其士股份，即約1.89億股，全贈予第五女，其他資產則分給遺孀和六個女兒。長女周莉莉要求，法庭裁定這遺囑無效。

其士集團主席郭海生稱，周亦卿當然希其士繼續做下去，但未有特別表明由周家經營。(朱棨新攝)

被問到周亦卿幼子周維正(圖)是否現在的老問時，郭海生回應說：唔想累佢。(朱棨新攝)

周亦卿2015年囑把股份全給第五女周蕙蕙。(朱棨新攝)

長女周莉莉現要求法庭裁定其父在2015年所立的遺囑無效。（朱棨新攝）

周亦卿在意公司是否做得好

郭海生擔任第五女周蕙蕙一方的證人，他稱在1967年已認識周亦卿，周是他的老闆兼朋友，但強調「無忘記佢係老闆」。郭形容周亦卿聰明、 謹慎和負責任，他重視其士是否賺錢，但更在意「公司做得好唔好」，對影響公司信譽的決定更為小心。

現在不知誰是老闆

郭形容，其士「係佢BB嚟」。郭提到周2016年中風後的事，郭稱：「我同自己講，我要擔起間公司...雖然我唔係老闆。」原告的律師問郭現時誰是其士的老闆，郭說：「我唔知，呢個係我難嘅地方。」

指周點會唔錫個仔

郭又指，周對子女嚴格，同時亦愛錫他們，形容是：「係個心錫。」被問及周亦卿和幼子周維正於2015至2016年初的關係時，郭指「兩仔爺頂吓頸」屬常事，而周和幼子也有不同想法，但兩人始於是父子，並稱：「佢(周亦卿)點會唔錫個仔。」

周維正出售太平洋咖啡權益曾賺逾億元

原告方指，周維正透過出售太平洋咖啡(Pacific Coffee)的權益，賺取逾億元，周亦卿應為兒子感到驕傲，郭強調不能因一次成敗而衡量一個人，他相信周亦卿亦持有相同想法。

問周維正是否老闆時稱唔想累佢

原告方問，周亦卿是否視幼子為日後其士主席人選，郭指周亦卿沒有這樣講及。原告方繼而問，是否視周維正為其士現時的老闆，郭回應說：「唔想累佢。」並解釋周維正現時返回其士工作，指周維正仍有很多事情要學習，郭則負責：「帶住佢。」

相信周亦卿想其士繼續做落去

郭亦指，當時不知道周訂立遺囑，周也沒有講及他去世後，其子女會如何獲分配財產。郭指周亦卿當然希望其士繼續做落去，但未有特別表明由周家經營。

案件編號：HCAP 22/2019