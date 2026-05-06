外勞｜兄誠工程涉無理拒絕面試求職者　違招聘規定　禁申請兩年

勞工處今日（6日）宣布，兄誠工程有限公司涉無合理理由拒絕與一名合資格求職者進行面試，以及向處方提供失實資料，違反優化計劃有關本地招聘的規定。處方現對兄誠工程實施行政制裁，即時撤銷其在「補充勞工優化計劃」下已獲得的輸入勞工批准，及中止其已提交的輸入勞工申請，隨後兩年在優化計劃下提交的申請將不獲處理。



勞工處。（資料圖片）

勞工處表示，早前調查確定兄誠工程經優化計劃申請輸入空氣調節技術助理期間，無合理理由拒絕與一名合資格求職者進行面試，以及向處方提供失實的資料，違反優化計劃有關本地招聘的規定，故予以施加行政制裁。

勞工處強調，經優化計劃申請輸入勞工的僱主，必須嚴格遵守優化計劃的規定，包括優先聘用合適的本地勞工。優化計劃訂明，僱主如違反勞工或入境法例、優化計劃或標準僱傭合約的規定，勞工處會作出行政制裁，包括中止僱主已提交的申請、撤銷僱主已獲得的輸入勞工批准，以及拒絕處理僱主隨後提交的申請。