跨境救護車｜首次模擬本港載病人往深圳 盧寵茂冀首季可雙向轉運
撰文：林遠航
出版：更新：
大灣區跨境直通救護車試行計劃今（10日）進行首次北向轉運演練，模擬運送病人由伊利沙伯醫院跨境至港大深圳醫院，醫務衞生局指測試過程暢順。局長盧寵茂表示，香港政府會繼續與相關內地部門保持緊密溝通和合作，期望可於今年第一季內正式實施跨境直通救護車雙向轉運。
模擬深圳救護車南下運載病人北上到港大深圳醫院
政府今日聯同廣東省和深圳市政府進行演練，測試行車路線及出入境安排。演練期間深方救護車先從港大深圳醫院出發，經深圳灣口岸前往港方指定醫院伊利沙伯醫院接載病人，再經深圳灣將病人轉運至港大深圳醫院，當局指過程暢順。
自去年底起，試行計劃（南向轉運）已由深圳和澳門正式擴展至珠海和南沙。醫務衞生局局長盧寵茂表示，今次順利演練為擴展試行計劃至雙向轉運安排奠下基礎。政府會繼續與相關內地部門保持緊密溝通和合作，期望可於今年第一季內正式實施跨境直通救護車雙向轉運，加快實現大灣區醫療高度融合。
當局指，試行計劃自2024年底啓動以來，整體運作良好，現時已有23名病人由深圳、珠海、南沙和澳門的指定派送醫院轉運到香港指定公立醫院接受治療。當局又指，試行計劃會延續至今年11月29日，及後安排將適時公布。
