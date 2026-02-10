跨境救護車｜首次模擬本港載病人往深圳　盧寵茂冀首季可雙向轉運

大灣區跨境直通救護車試行計劃今（10日）進行首次北向轉運演練，模擬運送病人由伊利沙伯醫院跨境至港大深圳醫院，醫務衞生局指測試過程暢順。局長盧寵茂表示，香港政府會繼續與相關內地部門保持緊密溝通和合作，期望可於今年第一季內正式實施跨境直通救護車雙向轉運。



「大灣區跨境直通救護車試行計劃」今日進行首次北向轉運演練，參與演練的深圳跨境救護車抵達香港伊利沙伯醫院，準備模擬轉運病人到香港大學深圳醫院。（政府新聞處圖片）

「大灣區跨境直通救護車試行計劃」今日進行首次北向轉運演練，參與演練的香港和深圳醫護人員在演練開始時於香港伊利沙伯醫院模擬交接病人。（政府新聞處圖片）

模擬深圳救護車南下運載病人北上到港大深圳醫院

政府今日聯同廣東省和深圳市政府進行演練，測試行車路線及出入境安排。演練期間深方救護車先從港大深圳醫院出發，經深圳灣口岸前往港方指定醫院伊利沙伯醫院接載病人，再經深圳灣將病人轉運至港大深圳醫院，當局指過程暢順。

自去年底起，試行計劃（南向轉運）已由深圳和澳門正式擴展至珠海和南沙。醫務衞生局局長盧寵茂表示，今次順利演練為擴展試行計劃至雙向轉運安排奠下基礎。政府會繼續與相關內地部門保持緊密溝通和合作，期望可於今年第一季內正式實施跨境直通救護車雙向轉運，加快實現大灣區醫療高度融合。

「大灣區跨境直通救護車試行計劃」今日進行首次北向轉運演練，演練的人員模擬運送病人離開伊利沙伯醫院，前往香港大學深圳醫院。（政府新聞處圖片）

當局指，試行計劃自2024年底啓動以來，整體運作良好，現時已有23名病人由深圳、珠海、南沙和澳門的指定派送醫院轉運到香港指定公立醫院接受治療。當局又指，試行計劃會延續至今年11月29日，及後安排將適時公布。