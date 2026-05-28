跨境救護車｜內地客港意外受傷　首例轉運珠海人民醫院治療

醫管局今日（28日）公布，一名內地居民昨日中午，透過「大灣區跨境直通救護車試行計劃」，以點對點方式，由屯門醫院轉運往珠海市人民醫院接受治療，是試行計劃自今年3月27日起正式實施雙向轉運後，首次有病人由香港轉運往內地接受治療。



首次有病人透過「大灣區跨境直通救護車試行計劃」，由屯門醫院以點對點方式轉運往珠海市人民醫院接受治療。(政府新聞處)

病人欲返回內地治療 昨日中午跨境直送珠海人民醫院

醫管局指，該名女病人早前在香港旅遊期間意外受傷，被送往屯門醫院接受治療。屯門醫院的醫療團隊得悉病人欲返回內地接受治療，隨即評估病人的臨床情況及透過既定機制與珠海市指定接收醫院，即珠海市人民醫院的醫療團隊溝通，部署病人的轉運安排。

屯門醫院的醫療團隊確認病人合適轉運後，安排病人在昨日中午以跨境直通救護車點對點直接轉運至珠海市人民醫院。

過境時無轉換救護車

跨境直通救護車在昨日下午一時許抵達珠海市人民醫院，全程由醫護人員陪同，過程暢順。病人過境時無需轉換救護車，除了大大減低運送期間的風險，亦增加病人康復的機會。病人在抵達珠海市人民醫院後，經由既定程序轉交該院醫療團隊接手治療。

大灣區跨境直通救護車試行計劃自2024年11月30日啓動以來，至今已有28名病人由深圳、珠海、南沙和澳門的指定派送醫院，即香港大學深圳醫院、珠海市人民醫院、中山大學附屬第一醫院南沙院區和澳門仁伯爵綜合醫院，轉運到香港指定公立醫院接受治療。

根據安排，參與試行計劃的病人須經兩地指定醫院醫療團隊專業醫療評估後，確認有持續住院的治療需要，並情況相對穩定，但無法自行跨境，亦不適合經現有口岸轉乘救護車，才會獲安排透過跨境直通救護車轉運。

醫管局指，粵港澳三地政府部門會持續檢視現行轉運安排的成效及運作經驗，以病人的醫療需要、安全和利益作首要考慮，持續完善救護車跨境轉運病人安排。