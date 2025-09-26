跨境救護車｜試行計劃料年底前擴展至珠海　下一步增廣州南沙

醫務衞生局公布，「大灣區跨境直通救護車試行計劃」將會擴展至珠海市人民醫院和中山大學附屬第一醫院南沙院區。政府今日（26日）聯同珠海市人民政府舉行演練，演練大致暢順，預計可於年底前將試行計劃擴展至珠海市。醫衞局局長盧寵茂表示，當局會繼續積極推進《施政報告》提出有序擴展安排的目標，包括實施雙向轉運，以及擴展至廣州南沙區。



2024年10月31日，港府聯同廣東省和深圳市政府進行第二次「大灣區跨境直通救護車試行計劃」演練。圖示參與演練的深圳跨境救護車由香港大學深圳醫院出發前往內地深圳灣口岸。（政府新聞處圖片）

今日聯同珠海市政府舉行演練 測試往來瑪嘉烈醫院路線

醫務衞生局指，特區政府今日聯同珠海市人民政府舉行演練，測試跨境救護車來往珠海市人民醫院和香港瑪嘉烈醫院的行車路線及出入境安排。指定的珠海跨境救護車由珠海市人民醫院出發，經港珠澳大橋珠海口岸到達瑪嘉烈醫院，其後經港珠澳大橋返回珠海。

醫衞局局長盧寵茂表示，兩地今日演練成功，理順跨境直通救護車運送流程。當局會持續檢視試行計劃的成效及運作經驗，以病人的醫療需要、安全和利益作首要考慮，並繼續積極推進《施政報告》提出有序擴展安排的目標，包括實施雙向轉運，以及擴展至廣州南沙區。當局預計可於年底前將試行計劃擴展至珠海市。

16名病人由深圳和澳門轉送至港公院

當局又指，試行計劃自去年11月30日啓動以來，整體運作良好，至今已將16名病人由深圳和澳門的指定派送醫院轉運到香港的指定公立醫院。有關個案的病人均有持續住院的治療需要，情況相對穩定，但無法自行返港，亦不適合經現有口岸轉乘香港救護車返港。