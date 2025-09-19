3男鬧市綁架六旬商人並劫25萬　官斥挑戰法治　囚6年至8年半

3名男子在灣仔把涉商業糾紛的六旬商人推上客貨車，商人期間被人毆打及取走錢包和銀行卡，其妻並收到電話要她轉賬120萬以換取商人的安全，商人最終在妻未付款下獲放行，但銀行有25萬元被轉走。3男就綁架及搶劫等罪，今（19日）在高等法院判刑，法官郭啟安指綁匪在鬧市以武力推事主上車，行為令人髮指，是公然挑戰法治，判案中主腦監禁8年6月，另兩被告被判囚6年。



3名被告：胡烱豪(37歲)、莊梓峯(37歲))和歐陽俊雲(40歲)。胡被指是主腦，被判囚8年半，另兩名被告曾參與案件，各判囚6年。

3名被告：胡烱豪、莊梓峯和歐陽俊雲在高等法院被判囚6年至8年半。(黃浩謙攝)

案中第三被告蔡家寶(白衣)經審訊後被裁定全部罪名不成立。(朱棨新攝)

控罪指他們於2020年7月2至3日，強行帶走及禁錮梁金有，並以武力或欺詐方式，意圖以釋放梁換取贖金或利益。另於同月2日，搶劫梁兩筆合共約25萬元款項，及劫去梁4張信用卡及流動電話等。胡經審訊被裁定將人強行帶走或禁錮而意圖取得贖金罪成，莊則被裁定綁架罪成，歐陽在審訊前認搶劫，審訊中途認綁架罪。

事主在鬧市被帶走是公然挑戰法治

就辯方聲稱，胡主觀認為事主需為涉案貨款負責，法官則強調任何買賣糾紛都應以合法途經追討。法官續指，涉案的綁架有計劃和預謀。事主在熙來攘往的鬧市，公然被人以武力推上車，被帶至偏僻之處，形容綁匪的行為令人髮指，是公然挑戰法治。

胡曾恐嚇會打斷事主的腳

法官續指，事主曾遭惡言相向，不斷被施壓，令他受驚。胡和事主妻子通話時，更著她不要拖延，否則會打斷事主其中一隻腳。法官又指，胡是案中主腦，由他出資聘用的團伙執行，最終判他監禁8年6個月。

另兩被告判監6年

至於莊梓峯，法官指他駕駛涉案其中一輛車，協助他人擄走事主至偏僻之處，最終判他監禁6年。此外，法官亦就涉及兩罪的歐陽，同樣監禁6年。

事主與胡及其弟涉買賣消毒用品糾紛

案情指，事主和胡，及胡的胞弟因買賣消毒用品，出現商業糾紛，胡要求事主還款不果。2020年7月2日，事主在灣仔駱克道街市外，被人推上一部客貨車。當時莊坐在司機位，胡坐在副駕位置，歐陽和另一人亦在車上。

事主曾被人用牛肉刀指嚇

胡在車上叫事主還錢，亦有人以牛肉力指嚇。事主被打至流血，眼鏡也被打爛。此外，他的銀包被搶去，內有多張銀行卡。該車駛至石澳鶴咀時輪胎爆裂，蔡家寶駕駛另一車到來，不知名男子期間離開。眾人等待蔡的車時，胡致電事主妻子，要求事主妻把120萬元轉至指定戶口。

事主凌晨獲放行

蔡駕車抵達並接走眾人，胡和歐陽其後下車離開。蔡的車駕至大角咀，最終事主於翌日凌晨獲放行。此外，事主的銀行卡被人提款或轉帳，合共約25萬元。

案件編號：HCCC269/2023