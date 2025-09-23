情侶禁錮兼搶劫男子　蒙眼綁手兼揮棒球棍打人　判囚逾9年

無業女子涉誘騙一名對她有好感的男子，聲稱希望對方成為其男友，並相約性交。男子到油麻地一大廈赴約，遭無業女子的裝修工男友等人拉進賓館的房間。男子在房內遭無業女的男友等人拳打腳踢，又被搶去現金和電話。他其後提出以4萬元「擺平」事件，並致電其姨姨借款。而姨姨暗中報警，交款時故意拖延，眾人因此拘捕多人。無業女與其男友認禁錮意圖取得贖金和搶劫等罪，案件今(22日)在高等法院判刑。法官陳慶偉指案情嚴重，涉精心策劃。事主被蒙眼和綁起，又遭人以棒球棍毆打，判無業女監禁9年2個月，其男友則囚9年8個月。



兩被告供出女同黨獲酌量減刑

認罪女被告麥佩儀，31歲，無業。她承認於2021年9月1日，和他人意圖取得4萬元贖金，而禁錮姓黃事主。此外，她承認於同日，和他人搶劫姓黃事主3500元、兩部手機和兩張提款卡。同案男被告黃威，41歲，上周已承認該兩罪。法官指，兩名被告錄取口供時出涉案鄭姓女子的名字，可獲刑期扣減。

男被告黃威有兩項搶劫案底，上調其搶刼罪的量刑起點，被判囚9年8月，女被告麥佩儀則判囚9年2個月，判黃監禁9年8個月。

同案另兩男稍後答辯

同案另兩男被告：梁佑豪和陳保濤，將分別於9月25日和12月18日就控罪答辯。

官指事件水衷精心策劃

法官判刑時指，本案涉精心策劃行事，事主被誘至涉案地點後，遭蒙眼和綁起。他被人毆打，更有人用棒球棍打他。法官指，事主當時極為恐慌，可幸事主未有嚴重受傷，被禁錮約7小時亦不算太長。

事主對麥有好感

案情指，事主認識花名「包包」的女被告麥佩儀逾10年。他對麥有好感，間中會借錢給麥。案發日下午2時許，麥致電向事主借錢，事主遂轉帳400元至麥的Alipay帳戶。麥之後再致電事主，聲稱她已和男友分手，想事主成她的男友，並與他性交，從而相約見面。事主受不住誘惑答應，但赴會前致電其姨姨稱，將會和麥見面，若45分鐘後姨姨未能聯絡他，便要報警。

到步遭人帶入房拳打腳踢

事主下午3時許到油麻地寶寧大廈7樓，離開升降機後見到麥和一名鄭姓女子。黃威和另一男子把事主拖入賓館房間，對他拳打腳踢。其後，梁佑豪加入施襲，黃則曾用棒球棍毆打事主。

黃威曾蒙事主雙眼並綁起其雙手

黃威之後用白布和口罩蒙著事主的眼，又綁起其雙手。各人之後繼續施襲，又踩事主的頭，並取走事主3500元現金、兩部手機和兩張提款卡。事主被迫講出提款卡密碼，各人其後指密碼錯誤，又指控事主曾經強姦麥。事主連番否認，因此被打。

姨姨交款前暗中報警

晚上7時許，陳保濤到達，問事主是否想「擺平」事件，事主回應家人可給他4萬元。事主便致電姨姨借4萬，聲稱用來「還債」，並相約在青衣城交收。事主被鬆綁後，梁和陳帶事主乘的士到青衣城。梁押送事主和其姨姨見面，陳則留在的士。惟姨姨暗中報警。警員當場拘捕梁。麥佩儀、黃威和陳保濤其後亦被捕。

麥指事主欠鄭姓女子5至6萬

麥在警誡下稱，事主欠鄭姓女子約5至6萬元，麥因此騙事主到涉案地點，以協助鄭追債，其男友黃威則把事主拉入房間。

黃警誡下稱，麥是他的女友。涉案鄭姓女子聲稱事主欠她錢，案發時他在房間外的走廊著各人毆打事主，但事主在房內已沒有再被打，事主亦沒有要求離開，並自願交出提款卡。麥和鄭一度拿走事主的提款卡離開，她們拆返時稱未能提款。

案件編號：HCCC374/2024