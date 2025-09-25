送貨工人協助團夥毆打被禁錮男子　取贖金時當場被捕　判囚10年

男子遭心儀女友人騙到賓館後，遭人用棒球棍毆打及拳打腳踢後，稱可交出4萬元，並叫一名姨姨代交款，惟姨姨暗中報警，疑犯往收款時被捕。其中一名當場被捕任送貨工人的男子，今(25日)在高等法院承認禁錮意圖取得贖金和搶劫兩罪，求情稱他非案中主謀。法官判刑時指案件涉精心策劃，被告不是單獨行事，判他監禁10年。



辯方指梁非主腦

被告梁祐豪，41歲，送貨工人，他承認於2021年9月1日，和他人意圖取得4萬元贖金，而禁錮姓黃事主；以及於同日和他人搶劫姓黃事主3500元、兩部手機和兩張提款卡。辯方求情指，梁非案中主腦，案中亦無使用武器。

被告梁祐豪在高等法院認罪後判囚10年。(黃浩謙攝)

另兩男女被告被判囚逾9年

同案另兩被告：麥佩儀(31歲，女)，和她的男友黃威(41歲)，早前已認相同控罪，分別判監9年2個月和9年8個月。此外，另一被告陳保濤的案件，則排期至12月18日，處理其認罪答辯。

事主赴會前通知姨姨約失聯便報警

案情指，事主與女被告麥佩儀相識逾10年，他一直對麥有好感，間中會借錢給她。案發日下午2時許，麥向事主借錢，事主即轉帳400元予麥。之後麥向事主稱她已和男友分手，想事主成她的男友，並約事主到油麻地的賓館性交。事主赴會前致電其姨姨，透露會和麥見面，並叫姨姨，若他45分鐘後失聯，便要報警。

梁曾加入向事主施襲

事主下午3時許到油麻地寶寧大廈7樓，他離開升降機後見麥和一名鄭姓女子，麥的男友黃威和另一男子把他拖入賓館房間，對他拳打腳踢。其後，本案被告梁佑豪加入施襲，黃則曾用棒球棍毆打事主。

事主被搶走現金及提款卡

期間事主曾遭黃威用白布蒙眼及口，又遭綁起其雙手，之後再被毆打及被踩頭，又被奪走3500元現金、兩部手機和兩張提款卡，並被迫講出提款卡密碼，惟後來有人指其密碼錯誤，又稱會指控他曾經強姦麥。事主連番否認後再被打。

梁往取款時當場被捕

至晚上7時許，陳保濤到達並問事主是否想「擺平」事件，事主稱家人可出4萬元，他便致電姨姨借4萬，聲稱用來「還債」，相約在青衣城交收。梁和陳把事主鬆綁並帶他到青衣城收款時，姨姨已暗中報警，警員當場拘捕梁。麥佩儀、黃威和陳保濤其後亦被捕。

案件編號：HCCC374/2024