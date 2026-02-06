地盤禁煙｜建造商會稱工友「輕罰」僱主卻罰40萬太嚴　倡用控煙例

政府計劃修例要求地盤全面禁煙，違例吸煙工人罰則建議為定額罰款3000元，僱主及承辦商最高可罰40萬元。香港建造商會會長廖聖鵬今日（6日）表示，吸煙是個人行為，當局對違例工友的罰則只「輕輕帶過」，卻對僱主及承辦商十分嚴厲，認為可改用控煙條例執法，既可加快立法速度，亦較公平。



針對吸煙罪行的其中三項修訂於2026年1月1日起生效。醫院、診所、院舍、學校等場所的專用出入口三米範圍及排隊時吸煙。（資料圖片/梁鵬威攝）

廖聖鵬在港台節目《千禧年代》中表示，就勞工處計劃要求地盤全面禁煙，商會絕對支持，但對罰則有所保留。他指根據現行的建築地盤安全規例，承建商除了要承受罰款外，亦會因為犯事項目影響其投標機會，獲授權人士日後向屋宇署續牌時亦會受牽連，甚至有機會停牌。

香港建造商會會長廖聖鵬。（資料圖片）

他認為吸煙是個人行為，當局的建議罰則對違例人士「輕輕帶過」，但對負責監督的承建商卻十分嚴厲，做法並不公平。廖聖鵬又指，在現行控煙條例，只會檢控違例人士，場地負責人承擔的責任很少，如市民在巴士站吸煙，亦不會檢控巴士公司。

廖聖鵬續說，如按當局建議，執法亦相對困難，會增加地盤管理人員與前線吸煙工人的爭執。他認為當局可將地盤範圍納入控煙範圍，做法相對簡單，亦可更快立法。他又指，過去已雷厲風行地實施禁煙，而工人亦沒有太大反彈，相信以控煙條例執法已足夠。