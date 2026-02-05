地盤禁煙｜勞工處指最高罰15萬改定額3000易執法　冀上半年交立會

政府計劃修例要求地盤全面禁煙，違例吸煙工人罰則的建議近日有變，由原來提出的最高罰款15萬元改為定額罰款3000元，僱主及承辦商最高可罰40萬元。勞工處處長許澤森今日（5日）表示，工人罰則改為定額罰款在執法上更容易，而對僱主等的40萬罰款屬可判處最高罰款上限，認為是一個合適水平，並稱希望今年上半年可將修例草案提交立法會。



政府計劃修例要求地盤全面禁煙。（資料圖片/梁鵬威攝）

許澤森在港台節目《千禧年代》中說，最初提出15萬元罰款，是根據現有的建築地盤安全規例，在一些高風險、有火災危險的地盤，當局巡查後可發出禁令，如發現有工人違反禁令吸煙，工人可被法庭處罰最高15萬元。然而，考慮到工人意見，而且禁煙措施不僅限於高風險地盤，因此認為使用定額罰款會更為合適。

許澤森續指，定額罰款在執法上較容易，只需巡視地盤內有沒有證據證明有工人吸煙，「黑白好分明」。他又稱定額罰款讓當局多一個工具去執法。至於僱主及承辦商的40萬元罰款，他指40萬是合適水平，亦是一個法庭可以判處的最高罰款上限，因僱主等情況與工人不同，工人吸煙「一係有食一係冇食」，但地盤管理則屬程度問題。

勞工處處長許澤森。（資料圖片/張浩維攝）

他又稱，只要沒有人吸煙，則當局提出的罰則都不適用；希望盡快於今年上半年將修訂草案提交立法會。

香港建造業總工會理事長周思傑在同一節目指，業界對修例表示歡迎。他又指普通市民在禁煙區的罰款亦為3000元，認為罰則具阻嚇性。此外，建造業早前曾進行工人意見調查，周思傑指贊成禁煙的工友比例佔大多數。被問到修例後會否有部分工人偷偷吸煙，他指不排除有工人「比較奀皮」會偷偷食煙，但地盤有措拖，如智慧鏡頭等可以監督工人。

香港建造業總工會理事長周思傑。（資料圖片/羅日昇攝）

周思傑又指，大埔宏福苑火災前後，已有個別地盤實施禁煙措拖，會有安全主任或管工每日巡查，如發現有工人吸煙，會作出勸諭，罰款甚至解僱。他又認為，在地盤內設置吸煙區會增加管理難度，但可考慮將吸煙區設置在地盤外，如進入地盤的閘機前，或工人更衣空間附近，會較人性化。

周思傑稱最終目標是推動無煙城市，但需平衡現實需求，因吸煙並不犯法，亦有煙民會有需要，與其完成禁止，不如提供空間讓他們吸煙紓緩需要。至於40萬元罰款，他指只要當局執法劃線清晰，相信僱主或承建商亦不會太擔心。