地盤禁煙｜議員指承建商憂40萬罰款過高 孫玉菡稱會視情況作檢控
撰文：吳美松
出版：更新：
政府計劃修例規定地盤全面禁煙，建議違例吸煙者擬罰款3000元，僱主及分判商亦須負責，最高罰款40萬元。立法會議員邵家輝今日（4日）在立法會會議上提出指，承辦商對40萬罰款有所憂慮，勞工及福利局局長孫玉菡回應指，40萬屬最高罰則，如承辦商有已採取合理禁煙措拖，當局不會貿然檢控。相反，如地盤內出現滿地煙頭，當局作出檢控亦很合理。
邵家輝指，當局原擬吸煙工人罰款15萬、僱主及分判商罰款40萬元，業界為此感到震驚，欣悉勞福局擬將工人罰款改為定額罰款3,000元，但承辦商對40萬元罰款仍有憂慮，擔心因太多工人而「未必睇得晒」。
孫玉菡回應指，對承辦商的40萬元罰款是最高罰款，當局與業界商討時，亦有指出承辦商應採取禁煙措拖，如張貼足夠告示，提供儲物空間讓工人擺放打火機及香煙，智慧地盤有足夠監控鏡頭等，如承辦商有採取合理禁煙措拖，當局不會貿然檢控。
孫玉菡補充指，如當局在禁煙地盤巡查時，發現滿地煙頭，沒有足夠告示或合理裝置等，當局提出檢控亦很合理。
議員林振聲則指出有地盤設有禁煙「家規」，但有工人認為有關規定不合理，如在地上發現煙頭會有「連坐法」，懲罰工人等。孫玉菡指應先區分是否屬法例要求，如果屬勞資雙方的協定，有需要可向勞工處的勞資關係科求助，處方會協助調停。他強調，大眾已有共識認為即使未有立法，地盤亦應自行實施禁煙。
