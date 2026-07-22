南丫海難家屬不滿死因裁決求覆核　官稱家屬求終止訴訟　撤回申請

2012年發生的南丫海難導致39人死亡，死因庭去年召開死因研訊，在裁定39名遇難「非法被殺」，但未就肇事船隻「南丫四號」未有安裝水密門一事，指斥船廠有疏忽。4名遇難者家屬不滿裁決，本年4月曾申請司法覆核，要求推翻該裁定，並要求重新召開研訊。案件(HCAL788/2026)原定於今天(22日)，在高等法院處理家屬司法覆核許可的申請。法官歐陽桂如在庭上透露，家屬已決定終止訴訟，法官因此撤回他們的司法覆核許可申請。



申請人為死者梁家杰的胞姐梁淑玲、胞妹梁家欣、死者趙少琼的胞弟趙炳全、死者徐志偉的父親 Tsui Keung，他們未有律師代表，自行申請司法覆核。答辯人為死因裁判官。海事處處長、財利船廠、「南丫四號」的船主港燈和「海泰號」船主港九小輪被列為利害關係方。

南丫海難的死因去年11月裁決時，家屬曾表示對死因裁判官的決定感到不滿。(資料圖片/鄭子峰攝)

4名家屬早前就死因裁判官的決定，向高等法院提司法覆核，但早前已通知法庭會終止訴訟。(黃浩謙攝)

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日沉沒，釀39死，2025年後召開死因研訊。(Getty Images)

法官稱本月20日接獲家屬通知

4名申請人今均未有出席聆訊。法官庭上透露，申請人於7月20日通知法庭，會終止訴訟，法官亦因此撤回司法覆核許可的申請。據悉，家屬曾就本次覆核申請法援，但未有獲批，家屬最後決定放棄申請。

死因裁判官指船廠無疏忽

申請人在申請書指，死因研訊其中一項需要處理的議題，為「南丫四號」及「海泰號」的造船公司財利船廠，是否早就知悉「南丫四號」船身需要安裝水密門。死因裁判官周慧珠認為，財利不安裝並非意外遺漏或疏忽，而是在設計方面有意識、故意的決定。

申請人認為裁定不合理

惟申請人指，該裁定並不合理。申請人列出3項不合理之處，包括周官未有考慮主要證人的證供有不一致之處，並錯誤地認為財利董事羅愕瑩和繪圖公司董事John Lim的證供是互相支持。

認為原審官未整體考慮圖則

此外， 申請人指周官未有整體地考慮南丫四號的圖則，卻認定除非水密設計有變，否則稱職的繪圖員不會將「水密門」改為較不準確的「通道口再者，申請人指考慮到標書規格、中國船級社驗船報告和梧州船廠的傳真等，加上多名專家證人的證供，顯示到周官在此方面的裁定屬不合理。