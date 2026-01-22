南丫海難死因｜家屬對裁決極度不滿　認為愧對死去的家人

13年前發生的南丫海難導致39人死亡，家屬多年來對船廠未裝水密門致「南丫四號」急沉，及海事處驗船一直未發現隱患而耿耿於懷，並一直堅持想召開死因庭，渴望能找出「真相」。然而死因裁判官周慧珠連續兩天讀出其裁決時，先是認為船廠無建水密門並非疏忽，今天(22日)提到海事處的責任時，亦認同處方說法，認為最初驗船與年檢不同，更指家屬提出的建議每年核對圖則屬「事後孔明」及「不切實際」。有家屬今早已憤然離席，之後亦未有聽畢裁決。



有家屬在裁決結束後稱，對裁決極度不滿，特別是對周官的評論他們「不切實際」更是「銘記於心」。家屬梁淑玲說：「我相信家屬係唔會放棄，我追咗13年，你比一個咁嘅答案我，我覺得我有愧死去嘅家人。」



家屬對裁決表示極度不滿。（鄭子峰攝）

家屬對船隻隱患未處理一直耿耿於懷

南丫海難發生在2012年10月1日晚上，當時124名港燈員工及家屬乘搭船隻「南丫四號」，從南丫島出發前往維港觀賞國慶煙花，惟船隻啟航不久後，被港九小輪「海泰號」撞穿船身，因船內未設水門，令船身快速入水，並在118秒，即兩分鐘內沉沒，最終導致39人喪命。

事件雖在2013年作過獨立調查，但家屬對船隻隱患未有處理，一直堅持召開死因庭，3位家屬曾入稟高院要求召開，最後在2023年上訴得直。死因研訊於去年5月召開，當中亦有討論為何「南丫四號」未有安裝水密門，及為何海事處多番檢測亦未有發現。

家屬昨已覺官裁決匪夷所思

死因裁判官周慧珠在過去兩天宣讀這個經歷44天的研訊的判辭，她昨（21日）已表示相信財利船廠董事羅愕瑩的證供，形容他是誠實的證人，指船廠有意識地不安裝水密門，並非出於疏忽，又指設計符合當時的標準。家屬昨聽到已表示：「匪夷所思。」

周官今早研訊認同海事處說法

周官在今天上午的研訊中提到海事處的部份時，亦認同處方說法，指初次檢驗和定期年檢的目的不同，初次檢驗會檢查船隻設計是否合規，定期檢驗則旨在檢查船隻現況，例如有否損耗和未經批准改動，並非重批原有設計。

指家屬建議屬事後孔明不切實際

周官又指，家屬要求驗船督察在年檢時檢查設計，反而會分散他們的注意項目和時間，形容家屬「事後孔明地」提出建議，他們要求驗船官作「近乎完美」的檢查，卻未有考慮驗船官實際上在一天內須執行多個驗船任務。她總結指，沒有水密門的設計合乎法規，驗船官已經在年檢中檢查過艙壁，他們毋須就缺少水密門向處方匯報。她並提到家屬要求海事處每年核對圖則，修正結構問題是「不切實際（unrealistic）」。

家屬憤然離度下午亦無再聽裁決

有家屬聽到周官說：「不切實際（unrealistic）」已不禁落淚，有5名家屬更即時離場，下午亦未再回到庭內聽審。雖然周官下午有指海事處未發現沒裝水密門，可見其監督存在系統性缺陷，家屬亦未聽進耳中。

梁淑玲說，裁決為家屬帶來「十萬個問號」。（鄭子峰攝）

被評不切實際會銘記於心

周官讀畢裁決後，家屬在庭外稱對裁決極度不滿，其中在海難中喪失胞弟的梁淑玲說，裁決為家屬帶來「十萬個問號」，對法官指他們「不切實際」會「銘記於心」，梁說：「我哋嘅13年係想問究竟邊一個人，係應該對呢一件事負上責任，到頭來係換咗呢四隻字，『不切實際』。」她說兩日的裁決已結束，但依然不解「要問邊個嘅責任」，又指：「呢兩日係好似個官話比我聽係，唔需要去追求真義。」

家屬指慘劇發生需盡快搵真相

梁淑玲說：「(事隔13年)每一年比再多一年嘅話，你去追求個真相會比較困難。」她期望香港不會再有慘劇發生，又說：「但如果真係有慘劇嘅發生，（希望當局）唔好拖延，盡快去搵個真相，香港先可以move on（繼續前進）。」她說會再和律師團隊商討，才可得知下一步行動。梁說：「我相信家屬係唔會放棄，我追咗13年，你比一個咁嘅答案我，我覺得我有愧死去嘅家人。」

徐志盛指，判決並非只需向家屬交代，也要釋除公眾疑慮。（鄭子峰攝）

認為判決需釋除公眾疑慮

另一名家屬徐志盛表示，此判決並非只需向家屬交代，也應要釋除公眾疑慮，對「不切實際」四字感到非常不滿，指若裁判官認為海事處每年要檢驗的船眾多，「好辛苦」的話，「咁又不如搵啲數據去睇吓，你係海面上行駛嘅船多啲，定係係路面上行嘅車多啲呢？但運輸署照係年年咁驗車喎，咁係咪不切實際呢？」