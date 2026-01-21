南丫海難死因．船廠｜官信羅愕瑩說法　有意識地不裝水密門

南丫海難39死的死因聆訊曾揭露，被撞的「南丫四號」，因未安裝為安全需設有的水密門，以致在2分鐘內沉沒，令船上的人無時間逃生。造船公司高層多番被傳召，並稱因當年誤解一項造船的基本原則，最後沒有安裝水密門，更透露這個裝置其實只需數千元，形容是：「唔好彩。」



家屬及海事處等多方曾在聆訊質疑船廠說謊，惟死因裁判官周慧珠今(21日)在裁決時，卻認為船廠的名聲，早在2013年委員會的聆訊階段已受損，認為船廠董事無需再為保住船廠名聲而說謊，以掩飾船廠漏裝水密門，反認為船廠董事誠實可信，接納其證供，認為船廠有意識地作出不安裝水密門的決定，而非出於疏忽。



家屬聽畢首天聆訊後表示極度失望，並形容是匪夷所思。



2012年10月1日，南丫四號與港九小輪的「海泰號」相撞後，在短短118秒間沉沒，39人命喪大海，但專家指，若船有裝水密門增加船隻浮力，可把沉船時間延後1至2小時，令船上的人能有時間逃生。（資料圖片／Getty Image）

財利船廠董事羅愕瑩三度在死因庭作供，他承認當年誤解造船規則，決定沒裝水密門。(朱棨新攝)

2012年10月1日晚在維港被撞後沉沒的「南丫四號」，是由財利船廠於1995年起建造。財利是家族生意，董事羅愕瑩負責「南丫四號」的投標和合約，另一董事羅衍瑩負責調配資源。

圖則顯示船艙須設水密門

其中羅愕瑩有深厚造船業背景，他大學時修讀造船工程，亦曾任海事處的特許驗船師，他亦是「南丫四號」項目的最終決策人。

「南丫四號」的大部份圖則，均由新加坡公司Naval Consult設計，羅愕瑩的工作，應包括研究圖則及施工是否有按圖完成。庭上資料顯示，多張圖則均顯示須要在船艙設置水密門。

根據「南丫四號」的圖則，均有注明要設水密門。(資料圖片)

誤解規則決定不裝水密門

然而羅愕瑩作供時卻稱，他不負責看圖則，又認當年誤解「船總長度一成」的規則，以為船艙不可短過船身一成長度，為滿足要求，打通船尾兩艙，不安裝水密門。他指這個決定，由他與繪圖公司的董事John Lim商量後決定，亦只有他們二人知道。雖然圖則有明確寫明要有通道口，但從無人質疑過。

內地船廠亦建議安裝水密門

羅愕瑩承認未跟圖則的事，他並無書面通知船東港燈，但指若港燈有認真看圖，便會發現到改動。庭上首次披露的資料顯示，負責建造工序，設於內地的梧州船廠，亦曾建議船殼運抵香港後安裝水密門，羅愕瑩稱這屬他們的見解。

安裝水密門成本只要幾千元

羅愕瑩作供時被質疑他有造船背景，怎會誤解「0.1L規則」，即「船總長一成」，這基本的造船原則，羅愕瑩回應：「唔好彩。」他稱當時只得他處理「南丫四號」這項目，沒有人可接手。他透露海難後船廠曾就水密門議題檢討，結論是：「根據圖紙我哋無裝漏。」他又稱，安裝水密門成本只要幾千元。

財利船廠董事羅衍瑩強調依圖則建船，對無建水密門，他稱並非無做，而是無需要做。(陳曉欣攝)

另一董事稱無需要裝水密門

財利的另一董事羅衍瑩則稱，財利是按圖施工，圖則是否正確，他無資格質疑。他又稱到庭才知圖則與建成的船有不同，他不揣測原因，但強調海事處已經批准圖則，強調財利並非無裝水密門，而是無需要裝。

三份穩性報告均以錯誤資料計算

「南丫四號」除了沒有安裝水密門，財利於船隻建造至2005年間向海事處遞交的3份穩性報告，都是用了錯誤的基礎計算。

繪圖員認疏忽致計算錯誤

負責編制這些關鍵穩性報告的繪圖員張福初，因健康理由缺席本次研訊，據悉他已年逾90。張在2012年獨立調查委員會時稱，他知道需要運用「0.1L規則」，但因「遺漏」和「疏忽」沒將兩艙合併計算。他之後把計算交了給西班牙工程師Jon Leizaola審批。Leizaola在獨立調查委員會的口供稱，他只負責行政，且當時不在港，船舶技術及工程由羅愕瑩作最終決定。

「財利船廠」時任工程部經理張泉佑稱「南丫四號」計算第一份穩性報告時他正移民，他回流後審視第二份報告時，未發現首份報告的錯誤。(陳曉欣攝)

回流工程師未發現出錯

財利時任工程部經理張泉佑稱，他在1994年移民加拿大，「南丫四號」建造期間，他並無參與。至他1997年回流並重返財利，已遞交了「南丫四號」的第一份穩性報告，並獲海事處批准。張泉佑稱，如果他有參與第一份穩性報告的製定，會叫張福初運用「0.1L規則」，惟他在1998年審閱第二份穩性報告時，沒發現張福初在第一份報告已出錯，又因張泉佑不懂使用計算破艙穩性的軟件「Auto Hydro」，最終未有把錯誤糾正過來。

兩高層均稱沒有看過報告

兩名高層羅愕瑩和羅衍瑩異口同聲表示沒看過穩性報告。羅愕瑩認同下屬沒覆核計算的做法，因為再找人複計會浪費人力，認為海事處最終也會計算。

若有水密門沉沒時間可延後至少一小時

聆訊上有專家指出，若然船隻有裝上水密門，即使船身入水，料可在至少一小時後才會沉沒，船上的人亦有時間逃生。

死因裁判官周慧珠認為財利船廠的聲譽，早在2013年的調查中已受損，認為船廠的董事，無需再說謊掩飾，認為他們是有意識地不裝水密門，並非疏忽。（資料圖片）

官認為羅非在死因庭上才創作

死因裁判官周慧珠分析指，獨立調查委員會與死因庭的功能不同，水密分艙議題在委員會上僅屬背景，沒有深入探討，羅在委員會的回應反映了他在設計階段考慮過0.1L規則，並非在死因庭上才創作。

船廠名聲早已受損無需再說謊掩飾

周官認為，委員會探討的議題較狹窄，因此羅在死因庭盤問下給出更詳盡的解釋，周官並認為船廠的名聲早在委員會聆訊階段已受損，不接納家屬和海事處雙方指羅為了保住船廠名聲，說謊掩飾船廠漏裝水密門。

羅未辯解反映他誠實可信

周官續指，羅的證供直接，當他被質疑誤解0.1L規則時，他未有辯解，反映他誠實可信，接納羅的證供，即船廠是有意識地作出不安裝水密門的決定，而非出於疏忽。

港燈從未就未建水密門提出疑問

此外家屬和港燈都力陳，財利沒按照標書內容建水密門，周官認為在財利與港燈簽訂合約前，標書的造船規格不代表最終設計，修訂版的總布置圖，才反映最終設計，就技術上的問題，財利擁有決定權，港燈亦從未就未建水密門提出疑問。

財利無理由移除水密門減低安全性

對於家屬和海事處同指出專家意見指，財利沒理由移除水密門減低安全性，形容「南丫四號」的設計是倒退。周官認為，沒有專家反駁「南」的「一艙進水不沉」設計不符規例，加上專家評論時，沒有考慮修訂版的總布置圖和初步穩性計算書等重要文件。

認為繪圖員錯誤將艙壁標示為水密設計

周官指，本案最關鍵的文件，是當財利與港燈簽訂合約後，提交的修訂版總布置圖，圖則反映出設計原意是不需要安裝水密門。針對家屬方指有標示水密門的圖則才正確，周官認同John Lim的說法，即繪圖員錯誤將艙壁標示為水密設計。

在海難中痛失胞弟的梁淑玲（Alice）聽畢首天裁決就船廠的分析，認為匪夷所思。（黃寶瑩攝）

家屬認為裁決分析匪夷所思

死者家屬在首天聆訊後稱：「連專家報告都話如果有對水密門，就唔會係短時間內沉沒。13年後嘅時間，你同我講道門唔重要，我相信在座咁多位都覺得匪夷所思。」她說裁決造成的衝擊太大，未來的行動，要待明日判詞宣讀完畢才可弄清。

周官今早已裁定，39名死者死於「非法被殺」。

