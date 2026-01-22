南丫海難死因裁決｜聞官指建議不切實際　家屬氣憤稱覺被踩多兩腳

南丫海難39人喪命死因裁決，今(22日)進入第二天，多名家屬續有到西九龍法院聽取裁決，繼昨日死因裁判官周慧珠信納船廠董事羅愕瑩說法，認為沉沒的「南丫四號」非疏忽後，她今提到家屬最關注，有關海事處驗船制度的問題時，周官認為家屬要求海事處每年核對圖則，修正結構問題是：「不切實際（unrealistic）」。有家屬聞法官以「不切實際」形容他們的建議後，激動落淚，庭上並傳出拍枱聲，之後有5人離席。有家屬在庭外稱：「（死因研訊係）做戲俾你睇嘅啫。」另一女家屬梁淑玲則說：「嗰場戲嘅結論係仲要踩多你兩腳…… 不切實際。」



在海難中痛失胞弟的梁淑玲認為法官的裁決不但似是做場戲，並覺得被踩多了兩腳。（黃寶瑩攝）

兩名家屬趙炳全（左）及區先生（右）均有到庭聽取裁決。（鄭子峰攝）

在海難中失去哥哥及侄女的徐志盛今日（22日）亦有到場，但未有進庭聽取裁決。（鄭子峰攝）

死因裁判官周慧珠今（22日）續就餘下的5項議題宣讀其裁決，該5項議題包括：

・財利製圖員張福初在計算破艙穩定性時，發現「南丫四號」沒有安裝水密門，與圖則不符，但只依賴上司JA Leizaola處理問題，是否涉及推卸責任？

・案發時「海泰號」船身有否加固鋼板？

・「南丫四號」的船艙圍版高度是否過低？

・「南丫四號」的艙壁有否進行年度或兩年一次檢驗？

・海員工作時間是否過長？



周官宣讀裁決時，先認為繪圖員張福初沒有卸責；之後談到圍板高度時，亦認為這並非導致大量死傷的原因；她之後又引述專家證人口供，指「海泰號」船頭事發時沒有加裝鋼板。

周官認為要海事處每年核對圖則不切實際

最後周官開始提及家屬最關注，有關海事處對「南丫四號」的年檢問題時，她認為家屬的報告提議，要求海事處每年核對圖則，修正結構問題是「不切實際（unrealistic）」。

有家屬聽到官所言後落淚

有家屬在庭內聽取周官說出：「不切實際（unrealistic）」一詞後，不禁落淚，席間亦聽到疑似拍枱聲。在周官宣讀最後一項議題的判決時，仍未待判辭宣讀完畢，至少5名家屬離場。他們情緒激動。有家屬在庭外指：「（死因研訊係）做戲俾你睇嘅啫。」及後，另一女家屬梁淑玲亦稱：「嗰場戲嘅結論係仲要踩多你兩腳…… 不切實際。」