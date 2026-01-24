南丫海難死因｜4人曾因事件負刑責 1人囚8年 另涉逾百宗索償
撰文：陳曉欣
2012年南丫海難，隨著死因庭裁定39名遇難者非法被殺，現有的法律訴訟亦告一段落。在過去13年，除了曾作獨立調查，亦曾有4人因事件而負上刑事責任，全部均被判囚，另涉逾百宗民事索償案，亦早已處理完畢。
兩船長均罪成判囚1人囚8年
兩名涉事船長「海泰號」黎細明，和「南丫四號」周志偉，均在海難翌日被捕，其後同被控39項誤殺罪和1項危害他人海上安全罪。2014年，二人在高等法院受審，陪審團裁定黎39項誤殺罪及危害他人海上安全罪成，周則只有危害他人海上安全罪成，黎被判入獄8年，周則被判囚9個月。黎不滿刑期過重提出上訴，並援引一宗造成兩死被判18個月的案例求減刑，被上訴庭駁回，維持原判。
首席驗船主任公職人員失當罪成判囚
另外，海難發生後，被指發「南丫四號」的船上並無足夠的小童救生衣，時任首席驗船主任蘇平治，被指曾指示下屬不執行船舶須配備兒童救生衣的新例，被控公職人員行為失當罪，他被裁定罪成，被判囚16個月，蘇服刑4個半月後上訴刑期得直，當庭釋放。蘇亦有是次死因庭上作供。
驗船督察作假口供被判囚
另一名海事處的高級驗船督察黃鑑清，則因在獨立調查委員會聆訊中，涉訛稱驗船時船上有12件兒童救生衣，被裁定作假口供罪成，判監15個月，他其後上訴被駁回。
事件曾牽起過百宗民事索償
海難造成39人死92人傷，多名傷者及死者家屬先後入稟向肇事船東港燈及港九小輪等索償。翻查2016年的報道，衍生逾130宗索償案件，逾100宗達成和解。港燈亦入稟高院民事控告律政司司長（代表海事處處長）及建造兩艘船的財利船廠，要求分擔和解賠款。
案件編號：CCDI-1075-1113/2012
