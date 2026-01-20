南丫海難死因．專訪｜提及逝去家人仍落淚　家屬盼研訊能給予建議

南丫海難釀39死的事故發生於2012年，事件早已經過獨立調查，部份家屬仍一直堅持要召開死因庭。13年後終於有就事件而開的死因庭，死因裁判官將於明天(21日)作裁決，其中兩名堅持到底的家屬梁淑玲和趙炳全，早前接受訪問時稱，認為這次研訊有助解開他們的部份疑團，梁稱她聽到專家說，若船上有裝水密門，沉船時間可延遲1小時，她形容當刻感到「震撼」，但庭上提及其弟的供詞，仍不禁落淚。



但梁亦稱，事件沒有絕對的兇手，她明白逝者已矣，找到多少事實，亦無法彌補已失去的一切，但仍希望死因裁判官能給予合適建議。



家屬趙炳全及梁淑玲在聆訊中聽到提及逝去的親人的供詞時，仍感觸萬分。（梁鵬威攝）

2012年10月1日，南丫四號與港九小輪的「海泰號」相撞後，在短短118秒間沉沒，39人命喪大海，包括趙炳全胞姊趙少琼。（資料圖片／Getty Image）

梁淑玲在死因研訊後，覺得事件無絕對的兇手，但仍希望死因裁判官會給予適當建議。（梁鵬威攝)

聽到胞弟拯救情況仍落淚

梁淑玲（下稱：Alice）是其中一名有常到庭聽取聆訊家屬，她的弟弟梁家杰是港燈的見習工程師，入職港燈不足2個月，當晚有分乘「南丫四號」出維港觀賞煙花，卻不幸遇上這意外。Alice稱，她在事發後一直未有勇氣看胞弟被尋獲的供詞，她在庭上首次聽到研訊主任讀出救援人員拯救其弟的經過時，她仍不禁落淚：「冇諗過隔咗咁耐，睇文字會有感覺。」

她說，家屬追尋真相的步伐上，在尋找持份者上，或會隨著死因庭完結而止步，但研訊揭露的資訊，卻令她步向真相一大步。

良心證人或已不能作供

Alice和趙炳全均稱，事隔13年才開死因庭是對家屬不公道，因為有些有良心的證人，或因患上柏金遜，或因已身故而無法作供，令「拼圖」難以完整地呈現，很多被傳召的證人作證時均稱：「唔記得。」趙直言是否一句忘記便「大晒」。

倖存者趙炳全在44天的聆訊中，幾乎全勤，他對海事處當時驗船制度尤其深刻。（梁鵬威攝)

趙曾救兩人卻救不了胞姊

另一名難屬趙炳全，他本身亦是事件的倖存者之一，他作供時透露，當日船被撞後，曾把手上的救生衣都分給身邊的人，並在下沉的一刻望見其胞姊趙少琼一眼，他後來拼命游回水面，並救了另外兩人，卻救不了自己的姊姊，翌日才確認胞姊的死訊。

在44天的聆訊中，趙幾乎從未缺席，他對於多名海事處官員提及部門的驗船文化等，印象特別深刻。

不滿仍有人覺當時做法無錯

綜合聆訊披露的資訊，Alice認為南丫海難是各種問題累積下來的結果，事故中沒有絕對的兇手，希望死因裁判官能給予適合的建議。她明白逝者已矣，拼圖多寡，亦無法彌補已失去的一切，惟令她不滿的，是有人至今仍然認為當初做法沒有錯，她說：「如果佢哋態度本身唔係咁呢，其實都已經close咗file。」她希望今次的死因庭所找出的真相，能幫助香港進一步發展，令這39條人命也換來一點價值。

