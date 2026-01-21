南丫海難｜官指無建水密門非疏忽　家屬指極度失望　形容匪夷所思

「南丫海難」發生至今已有13年，當年124名港燈員工及家屬乘搭船隻「南丫四號」，從南丫島出發前往維港觀賞國慶煙花，惟船隻啟航不久後，被港九小輪「海泰號」撞穿船身，並於118秒沉沒，最終導致39人喪命。死因研訊今（21日）在西九龍裁判法院裁決，裁判官指，「南丫四號」的設計符合當時標準，並指相信財利船廠董事羅愕瑩的證供，形容他是誠實的證人。案件的裁決會在明日（22日）繼續宣讀。



家屬對裁決感到極度失望，指「連專家報告都話如果有對水密門就唔會係短時間內沉沒，13年後嘅時間你同我講道門唔重要，我相信在座咁多位都覺得匪夷所思。」她說，裁決造成衝擊的太大，未來的行動，要待明日判詞宣讀完畢才可弄清。



「南丫海難」死因研訊今（21日）在西九龍法院裁決，多名遺屬到庭聽取裁決。圖為在海難中痛失胞弟的梁淑玲。（黃寶瑩攝）

「南丫海難」死因研訊今（21日）在西九龍法院裁決，多名遺屬到庭聽取裁決。圖為在海難中失去哥哥及侄女的徐志盛。（黃寶瑩攝）

西九龍裁判法院。（黃寶瑩攝）

海事處助理處長陳思賢今日（21日）亦有到西九龍裁判法院聽取裁決。(黃寶瑩攝)

「南丫海難」發生在2012年10月1日晚上，當時124名港燈員工及家屬乘搭船隻「南丫四號」，從南丫島出發前往維港觀賞國慶煙花，惟船隻啟航不久後，被港九小輪「海泰號」撞穿船身，並於118秒、即兩分鐘內沉沒，最終導致39人喪命。死因庭於2020年決定無須召開死因研訊，3位家屬入稟高院，要求下令召開死因研訊，但在2022年被一度駁回，其後於2023年上訴得直。

案件的其中一項爭議、研訊的聚焦議題之一，在於「南丫四號」及「海泰號」的造船公司財利船廠，是否早就知悉「南丫四號」船身需要安裝水密門。裁判官周慧珠指，相信財利船廠董事羅愕瑩的證供，形容他是誠實的證人，認為他當年相信「一艙進水不沉」設計合法，船廠是有意識地作出不安裝水密門的決定，而非出於疏忽。裁判官又指，船隻的設計符合當時的標準。

據研訊期間的報道，船舶工程專家Anthony York供稱，若在「南丫四號」船尾舵機房及油箱房之間安裝水密門，「南丫四號」被撞後不會在短短兩分鐘內沉沒。

南丫海難遇難者家屬梁淑玲對裁決感極度失望。（董素琛攝）

家屬對裁決感失望 反問：我追究咗13年係因為水密門唔重要？

在海難中痛失胞弟梁家杰的梁淑玲（Alice）表示，多年來一直都想知道「邊個唔記得裝對水閘門？邊個拆咗對水閘門？邊個從頭到尾都冇諗住裝水閘門？」她對裁決感到極度失望，反問：「咁係咩原因令到39條人命係會離奇係短時間死亡？...... 連專家報告都話如果有對水密門就唔會係短時間內沉沒，相信有船可以返轉頭救到呢啲海難人士，13年後嘅時間你同我講道門唔重要，我相信在座咁多位都覺得匪夷所思。」

言談間梁淑玲情緒激動，她說：「我追究咗13年係因為水密門唔重要...... 我覺得好搞笑。」她表示，今日的裁決造成太大衝擊，未知之後會有何行動，要待明日判詞宣讀完畢才可搞清楚。

家屬離開西九龍裁判法院。（董素琛攝）

家屬：點解要我哋屋企人嘅命去完善制度？

被問及期望今天的判決結果能帶來甚麼改變？另一位家屬、在海難中失去兄長及侄女的徐志盛表示，當局開始修改法例，改善制度，但反問：「點解要我哋屋企人嘅命去做呢啲嘢？如果係我哋39個（死者的）屋企人成就咗佢哋完善得更好，咁對於佢哋死咗個39個嘅親人，係咪頒個好市民獎比佢哋呀應該？」他同樣對裁決感到極度失望，又對裁判官形容財利船廠證人誠實，感到匪夷所思。