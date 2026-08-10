中暑死亡索償工傷難　須證與工作具單一關係　議員倡設支援基金

本港近日極端酷熱，昨日（9日）下午多處地區氣溫至少37℃，上水更達39.8℃，是1980年代設置自動氣象站以來香港最高溫紀錄。勞工處持續發出黃色工作暑熱警告，不少戶外工作者高溫下繼續工作。



工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，目前工人中暑死亡的索償相當困難，須證明其死因與工作具「單一關係」，如解剖時發現死者生前有心臟或血管等隱疾，就會被視為個人疾病而非工傷。工聯會勞工界立法會議員李廣宇建議勞工處參考旅遊業「賠償基金印花徵費 」的做法，推出一筆基金，支援因中暑而發生意外的工人。



勞工處今日繼續發出黃色工作暑熱警告，不少戶外工作者高溫下繼續工作。（湯致遠攝）

工聯會調查：過半工人曾出現中暑徵狀 甚至需送院

近日天氣炎熱，勞工處持續發出黃色工作暑熱警告，不少戶外工作者需在高溫下工作。根據工聯會今年中的調查，500多名受訪工人中，有過半人表示曾因休息不足，出現頭暈、頭痛等中暑徵狀，甚至不適要送院。

勞工處：僱員因工作熱壓力受傷或死亡 僱主須負責

勞工處昨日回覆傳媒查詢指，僱員如在受僱工作期間，因工遭遇意外以致受傷或死亡，包括因工作熱壓力意外導致的受傷或死亡，僱主須負起補償責任。而一宗個案屬工傷與否及僱主須否負上僱員補償責任，需要按個別個案的事實和具體情況，及客觀環境而考慮，不能一概而論。

去年勞福局局長孫玉菡書面答覆立法會議員提問時，指2022年至2024年三年間，有76宗中暑或與熱壓力相關的工傷個案，包括1宗死亡個案。

蕭倩文表示，目前中暑死亡的工傷個案相當難索償。（資料圖片）

工權會：難以證明「單一關係」因暑熱工傷死亡

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文在商台節目《在晴朗的一天出發》中指，目前中暑死亡的工傷個案相當難索償。她解釋，倘若有工人因中暑死亡，須證明其死因與工作具「單一關係」，如解剖時發現死者生前有心臟或血管等隱疾，就會被視為個人疾病而非工傷。

她又指，部分死者家屬會找專家撰寫報告，證明死亡原因出於工作，但有關專家十分少，因此工權會多年來都無法證明任何一個個案是因暑熱工傷死亡。其餘地區為在證明「單一關係」上未必如香港嚴謹，例如只需證明其傷害有一半比例是由工作因素引起。

李廣宇建議勞工處研究將戶外工作中暑納入工傷的可行性。（李廣宇提供）

工聯會議員倡設中暑工傷基金

工聯會立法會議員李廣宇表示，在目前勞工法例下，中暑未被明確界定為工傷，索償亦較困難。他建議勞工處研究將戶外工作中暑納入工傷的可行性，並參考旅遊業「賠償基金印花徵費 」的做法，推出一筆基金，由僱員薪酬抽取或由僱主支付，當有工人因中暑受傷，基金可支付一定賠償，「當法例未能保障到中暑工傷時，個基金可以畀筆支援出嚟。」他又指，明日將與勞工處探討相關做法的可能性。