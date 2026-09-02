教大生涉Ocamp性侵案　事主E稱有指門鎖壞　被告趁洗澡闖入並開簾

教育大學大四生涉在2023年參加多個大學迎新營時，多次性侵女學生及偷窺他人洗澡案（HCCC153/2024），今（2日）在高等法院續審。疑洗澡時遭偷窺的女事主E作供。



事主E稱，她當日在營內準備洗澡時，已察覺沖門鎖壞掉，她有告知組員，惟被告仍在她洗澡時闖入，並有拉開浴簾。雖然被告事後有道歉稱：「無帶Con(隱形眼鏡)，我自隊兩板。」但E覺得他態度輕浮，令人不適。她事後曾到柴灣警署報案，但警方拒絕受理，她其後透過社交平台接觸另一事主，遂按該事主指示到元朗警署報案。



被告Y.L.H（現年31歲，案發時為學生）被控三項非禮罪、一項強姦及一項窺淫罪。五項控罪分別在2023年1月、7月至8月間。除了一項在飛鵝山發生的非禮罪外，其餘控罪均涉及大學迎新營。

涉及事主E的窺淫罪，指他於2023年8月28日，在大嶼山嶼梁紹榮度假村某房，暗中觀察女子「E」。

被告YLH在高等法院受審。(葉志明攝)

入住時已告知組員門鎖壞

事主E出庭作供指，在入住涉案房間時，已察覺沖涼房門鎖壞掉，曾告知組員要留意。及後她用沖涼房洗澡。因為知道門沒有上鎖，她戴著眼鏡洗澡，以確保安全。其後被告好突如其來地衝入來，打開咗門外，並有拉開浴簾，她大叫一聲，對方才關上門。

不明為何仍有人闖入

她供稱，門外的其他組員聽到叫聲後，有主動慰問她，於是她向部份組員交代事件指：「（被告英文名）衝入嚟開咗道門。」她表示當時感到驚慌，沒有想過多次強調門鎖有問題，但仍會發生此類事件。她指出，礙於組長的身份，當時表現冷靜，選擇說：「我無嘢」。

覺被告道歉態度輕佻

辯方盤問時指其實用力可將門上鎖，被告亦有道歉稱：「唔好意思，我無帶Con乜都睇唔到，我自隊兩板。」但事主E指其態度輕浮，令她更為不適。

到警署報案不獲受理

辯方關注，E最終在2023年9月4日（即案發後一星期）才報案。她回應指，在9月2日曾到柴灣警署報案，惟警拒受理。其後透過IG帳户「軒軒萬事屋」接觸另一報案人，遂按對方所指，前往元朗警署報案。