酒樓大洗牌｜棄一盅兩件反賺大錢　新派點心店轉攻小家庭逆市吸客

【酒樓／結業潮／傳統點心／龍點心】【傳統酒樓「大洗牌」之二】過去見證香港發展的傳統酒樓近年出現結構性「大洗牌」，由屋邨街坊酒樓、以至老字號或米芝蓮級數，都逐間消失成為港人集體回憶。根據立法會今年6月發表研究報告，由2018年至2025年，傳統粵式酒樓淨減290間至1,500間，成為結業量最多的餐飲類別。不過，一雞死一雞鳴，傳統酒樓沒落的同時，近年點心店如雨後春筍湧現，其中在新冠疫情期間開業的「龍點心」主打新派點心，卻能打入年輕人市場，成功逆市擴張。



創辦人夫婦黃啟賢及余淑娟留意到，以前常有大家庭顧客群光顧酒樓，但現時顧客多為一至二人小家庭，故不再跟從傳統酒樓的「一盅兩件」，特別設計六角形蒸籠提供點心拼盤，憑着黑松露蝦餃等新派點心，並夥同Gen Z（Z世代）組織合辦旗袍點心夜、與姜濤歌迷會合作改裝銅鑼灣店等，成功在殘酷的餐飲賽道中突圍而出。老闆娘透露，丈夫正計劃未來3年進軍民生區，目標由現時4間店增至15間店。



龍點心在2021年除夕創立，如今規模已達4間店，圖為銅鑼灣分店。（黃寶瑩攝）

龍點心銅鑼灣店佔地約3,000平方呎，於2025年1月開幕，為該品牌第4間分店。（黃寶瑩攝）

立法會今年6月發表研究報告，揭露2018年至2025年，傳統粵式酒樓縮減290間店，成為結業數目最高的餐飲類別。（AI製圖）

（平時有沒有飲茶？）平時我都好鍾意食點心，但係大部份酒樓都千篇一律，都係傳統點心。 龍點心顧客范小姐

如果大型酒樓嘅點心冇變化，我都唔會光顧，新款點心我認為吸引一啲。 龍點心熟客李太

李太（左）直言，因大型酒樓的點心沒有變化，所以不會光顧。（黃寶瑩攝）

GEN Z（Z世代）的范小姐喜歡新派點心，認為大部份酒樓的點心都是千篇一律。（黃寶瑩攝）

龍點心2021年新冠疫情逆市開業 憑新派點心殺出血路

新冠疫情期間，本港餐飲業迎來「冰河時期」，大批食肆捱不住結業。不過俗語有云「一雞死一雞鳴」，從事資訊科技行業的黃啟賢逆市創業，2021年除夕在觀塘開設龍點心首店，雖然初時受限堂食令等措施影響，只能經營外賣生意，但仍能憑着新派點心，深受附近上班族及街坊歡迎，隨後不斷穩定擴張，目前全港共有4間門店，除了觀塘，還有尖沙咀、灣仔及銅鑼灣，另有一間店正在籌備將開業。

龍點心老闆娘余淑娟曾擔任政府公務員，退休後全力支持丈夫的創業大計，由於夫婦二人熱愛美食，決定「跨界」進軍餐飲業，而點心正是旅客對香港美食的主要印象，也是他們那一代人的兒時回憶，因此定下目標，創立揚名海外的香港點心店品牌。

龍點心老闆娘余淑娟退休後全力支持丈夫的創業大計。（黃寶瑩攝）

龍點心在傳統的基礎下加入創新元素，例如嘗試採用不同餡料製作燒賣。（黃寶瑩攝）

主攻小家庭生意 提供六角形蒸籠「大滿足」點心拼盤

不過，黃啟賢夫婦留意到港人飲茶的習慣已經改變，由大家庭轉為一至二人，傳統酒樓的模式已不合時宜，因此在籌備之初已決定面向年輕客群的路線，主打新派點心，並為此設計破天荒的六角形蒸籠，為顧客提供「大滿足」點心拼盤，並在傳統的基礎下加入創新元素，例如嘗試採用不同餡料製作燒賣，包括雞軟骨、芫荽、冬蔭功、粟米肉粒、咖喱蟹等口味，價錢經濟實惠。

龍點心的經營策略不止於此，設會員制提供福利及優惠，以提高顧客對品牌的歸屬感，並提供香港製造的手工啤酒。若以銅鑼灣樓上舖為例，佔地約3,000平方呎，絕大部份為卡座，入口兩旁設有禮品區，出售自家製急凍點心、大澳蝦醬、特色茶葉，還有與老品牌聯乘推出的商品等。

龍點心銅鑼灣店入口兩旁設有禮品區，出售與老品牌聯乘推出的商品。（黃寶瑩攝）

龍點心銅鑼灣店入口兩旁設有禮品區，出售自家製急凍點心等食品。（黃寶瑩攝）

老闆娘︰時代已改變 經營酒樓前景不樂觀

不過，為何夫婦二人沒有考慮進軍酒樓？余淑娟憶述童年指，酒樓確實在小時候留下美好的回憶，當時的港人只要發生喜事，例如升職加薪或子女獲得成就等，都會邀請親朋好友到酒樓擺酒，惟時代已經改變，如今家庭聚會的選擇豐富，可選擇自助餐及壽司等，酒樓經營者需面對激烈的競爭，加上先天需要巨大的舖位，租金相對沉重及員工支出高，未來前景並不樂觀。

當然𠵱家仲有一啲酒樓做得好好，但會唔會返到最蓬勃嘅時候，值得大家去深思，喺呢個時候如果做一啲新派點心店，會係另一個選擇同埋可行方法。 龍點心老闆娘余淑娟

龍點心設計六角形蒸籠，為顧客提供「大滿足」點心拼盤。（黃寶瑩攝）

▼龍點心新派點心「黑松露蝦餃」製作過程▼



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夥Gen Z組織辦旗袍點心夜 與姜濤歌迷會改裝店舖

隨着酒樓結業潮持續，部份資深點心師傅選擇自立門戶，點心店這條賽道的競爭也愈趨激烈。余淑娟認為，自從疫情結束後，競爭對手不止是本地食肆，還有深圳、澳門，甚至是日本，因此不斷推出活動提高知名度，例如夥同Gen Z組織合辦沉浸式體驗活動「旗袍點心夜」、與姜濤歌迷會合作改裝銅鑼灣店、在華晨宇演唱會香港站出售「火星漢堡包」、並加入旅發局「優質旅遊服務」計劃認可餐館。

本地點心師傅青黃不接，龍點心又如何克服人手困難？余淑娟透露，在荃灣工廈設有1.2萬平方呎的廠房，已取得ISO品質認證，負責研發及處理食材的前期工作，確保點心百分百在香港製造，同時資深團隊在廠房培訓新人，為香港培育新一代點心師傅，現時前線及廚房共計200人。

龍點心夥同Gen Z組織合辦沉浸式體驗活動「旗袍點心夜」。（受訪者提供圖片）

龍點心與姜濤歌迷會合作改裝銅鑼灣店。（受訪者提供圖片）

龍點心在華晨宇演唱會香港站出售「火星漢堡包」，圖中男士為龍點心創辦人黃啟賢。（受訪者提供圖片）

未來3年進軍民生區 目標擴展至15間店

其實龍點心只是集團其中一個業務，還有另外兩個品牌——新派粵菜食府「龍莊」及港式糖水店「龍糖坊」。余淑娟透露，丈夫正計劃未來3年進軍民生區，目標龍點心由現時4間店增至15間店，龍糖坊則由7間店增至20間店。

我哋係土生土長香港人，喺香港接受教育，讀到書考到大學，對香港好有感情。我哋𠵱家都一把年紀，希望喺自己地方建立一個拎出去好引以為榮嘅品牌。 龍點心老闆娘余淑娟

龍點心設計六角形蒸籠，為顧客提供「大滿足」點心拼盤。（黃寶瑩攝）