酒樓大洗牌｜百年蓮香樓以變重生　負責人︰冇可能翹起雙手等運到

【酒樓／老字號／結業潮／傳統點心／蓮香樓】【傳統酒樓「大洗牌」之一】過去數十年見證香港發展的傳統酒樓近年出現結構性「大洗牌」，不僅屋邨街坊酒樓，連金鐘名都酒樓、牛池灣彩龍皇宮大酒樓等老字號酒樓，都逐間消失成為港人集體回憶。立法會今年6月發表研究報告，揭露2018年至2025年，傳統粵式酒樓由1,790間縮減至1,500間，淨減290間，成為結業數目最多的餐飲類別。在結業潮下，有酒樓出招求生，賣7元一籠點心鬥「劈價」內捲，亦有酒樓增賣兩餸飯，其他留下來的酒樓命運又如何？



有百年歷史的老字號「蓮香樓」近年能突圍逆市擴張，結合酒吧經營模式及傳統酒樓的優勢，兩年間迅速擴展至4間門店，先後進駐尖沙咀諾士佛臺及機場等重要地段，成功關鍵是不再「食老本」。



蓮香樓設計及市場推廣部總監王智賢表示，近年推出世界盃直播及懷舊金曲夜等活動吸客。他認為香港確實經濟不景，港人北上消費，但有危亦有機，內地旅客同時南下訪港，因此需要抓緊機會，多用腦筋構思具有香港特色的活動，才有機會在殘酷的競爭中勝出。他說︰「𠵱家你冇可能翹起雙手等運到，已經唔係以前嗰個年代。」



近年本港爆發酒樓結業潮，百年老字號蓮香樓新冠疫情期間一度結業，至2024年被「白武士」接手後重生。（夏家朗攝）

蓮香樓直播美加墨世界盃賽事，7月12日早上阿根廷對戰瑞士前，上環店外有逾百人排隊等候飲茶。（湯致遠攝）

立法會今年6月發表研究報告，揭露2018年至2025年，傳統粵式酒樓縮減290間店，成為結業數目最高的餐飲類別。（AI製圖）

百年老字號蓮香樓被白武士接手重生 先後進駐諾士佛臺及機場

百年老字號蓮香樓在新冠疫情期間一度結業，自從被白武士接手則「大變身」，2024年在中環威靈頓街重新開業後，不斷逆市擴張，在兩年間迅速擴展至4間店，包括去年在尖沙咀諾士佛臺開設通宵營業門店，今年再進駐旺角及香港國際機場等重要地段，向全球旅客展現傳統手製點心的味道。

▼百年老字號蓮香樓重生之路▼



2022年8月︰蓮香飲食集團宣布旗下全線結業

2024年4月︰白武士接手後在中環威靈頓街重新開業

2025年5月︰尖沙咀諾士佛臺開設通宵營業門店

2026年1月︰姊妹品牌「蓮香居」落戶旺角

2026年4月︰中環店因大廈清拆搬往上環

2026年7月︰進駐香港機場客運大樓



蓮香樓機場店2026年7月22日在香港機場一號客運大樓開幕，開張後即現人潮，幾乎座無虛席。（梁鵬威攝）

蓮香樓直播美加墨世界盃賽事，大批球迷到場觀賞，氣氛非常熾熱。（湯致遠攝）

投資逾20萬購入世界盃轉播權 賽事期間生意按月升三成

蓮香樓早前為上環及尖沙咀兩店投資逾20萬元購入世界盃、英超及西甲等賽事的轉播權，更可見積極尋求轉型。世界盃舉行期間，上環店曾因排隊進店的人數過多，場面一度混亂，惹來大批受影響球迷在網上平台發帖批評，其後店家透過傳媒道歉，並承認首次直播世界盃確實準備不足，人數超出原來預期，承諾會汲取經驗與教訓。

雖然蓮香樓在是次事件中有改善空間，但負責人早前向傳媒透露，賽事期間生意額按月升三成。由此反映出傳統酒樓的宿命並不止結業，只要經營有道，仍有突圍而出的可能性。

蓮香樓8月28日舉辦「懷舊金曲夜」，顧客在「飲飽食醉」後紛紛站起身，隨着旋律載歌載舞，彷彿重回上世紀末的香港黃金年代。（夏家朗攝）

蓮香樓設計及市場推廣部總監王智賢，過去20多年在中環蘭桂坊協助老闆經營酒吧業務，他將酒吧元素融入至傳統酒樓。（夏家朗攝）

市場總監結合酒吧經營模式 每月辦懷舊金曲夜吸客

蓮香樓設計及市場推廣部總監王智賢表示，過去20多年在中環蘭桂坊協助老闆經營酒吧業務，惟新冠疫情結束後，港人每逢周末北上消費，生意更是每況愈下，在數年間結束全數3間門店，老闆於是轉換跑道，向蓮香樓購入IP使用權，再次重新出發，並取其精華，去其糟粕，例如保留傳統點心、推車仔、沿用懷舊裝修風格等，同時結合酒吧的經營模式策劃活動，最終成功帶領蓮香樓重生。

王智賢也是一名DJ及電子音樂創作人，現在他每月舉辦一場復古派對「懷舊金曲夜」。記者上月底周末到場感受，目測顧客以中年上班族為主，隨着懸掛在天花板的Disco燈射出炫目的光線，經典廣東歌包括《千個太陽》、《數字人生》等相繼播出，他們「飲飽食醉」後紛紛站起身，隨旋律載歌載舞，彷彿重回上世紀末的香港黃金年代。

蓮香樓8月28日舉辦「懷舊金曲夜」，顧客趙先生認為傳統酒樓是時候轉型，否則顧客會感到「麻木」。（夏家朗攝）

蓮香樓8月28日舉辦「懷舊金曲夜」，顧客王先生專程參加活動感受氣氛。（夏家朗攝）

我覺得傳統酒樓係時候轉型，一直經營落去，食客都感覺麻木。 蓮香樓「懷舊金曲夜」顧客趙先生

氣氛實在太好喇，因為難得酒樓搞呢啲懷舊活動，所以嚟見識一下。 蓮香樓「懷舊金曲夜」顧客王先生

蓮香樓8月28日舉辦「懷舊金曲夜」，菜式包括金錢雞拼燒鵝皇。（夏家朗攝）

蓮香樓8月28日舉辦「懷舊金曲夜」，一名顧客在派對開始不久便聞歌起舞。（夏家朗攝）

經濟不景冀業主高抬貴手「畀個機會搵下食」

其實有危亦有機，王智賢認為，雖然現時香港經濟不景，港人北上消費潮持續，惟內地旅客同時也南下訪港，因此需要抓緊機會，多用腦筋構思具有香港特色的活動，配合小紅書及Instagram等社交平台宣傳，吸引內地及海外旅客，才有機會在殘酷的競爭中勝出。

不過，蓮香樓租用多間逾萬呎的巨舖，租金會否成為沉重的壓力？王智賢笑說，希望業主高抬貴手，「畀個機會搵下食」，期望特區政府新一份《施政報告》能為餐飲業提供支援，例如向市民派發消費券刺激本地經濟，讓傳統酒樓能夠從中受惠。

蓮香樓8月28日舉辦「懷舊金曲夜」，王智賢在派對中擔任DJ推動氣氛。（夏家朗攝）

蓮香樓8月28日舉辦「懷舊金曲夜」，二樓宴會廳座無虛席。（夏家朗攝）

短期內無開分店計劃 9月再打破常規辦陀螺派對

談到未來，王智賢透露短期內無開分店計劃，但將努力進一步提升點心的質素，並考慮與不同合作夥伴設計全新的派對活動，擴闊顧客群，例如本月將再次打破常規，在點心飄香的氛圍下舉辦爆旋陀螺派對，屆時宴會廳將會化身成夜光戰場，冀能吸引年輕人光顧。

𠵱家你冇可能翹起雙手等運到，已經唔係以前嗰個年代，你一定要去主動出擊，一定要主動去搵生意返嚟。 蓮香樓設計及市場推廣部總監王智賢

▼2026.08.28 蓮香樓「懷舊金曲夜」▼

