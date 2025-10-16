彩龍皇宮大酒樓結業了　閘貼「天下無不散之筵席」　感謝45年支持

【結業潮／彩龍皇宮大酒樓】位於彩雲邨彩雲商場的彩龍皇宮大酒樓今日（16日）正式結束長達45年營運，這間昔日明星飯堂日前傳來結業消息時，即使員工親口證實了、街坊紛紛打卡懷念了，但仍有人抱持懷疑，希望別人告知的消息不是真的。



到今日，彩龍皇宮大酒樓大閘拉下，閘上貼了一張甚有彩龍皇宮味道的「天下無不散之筵席」告示，又感謝顧客45年來的支持，雖則也是沒有提到「結業」，但這間陪伴彩雲邨街坊近半世紀的老牌酒樓告別，如何不信不信，仍須接受是真的。



彩龍皇宮大酒樓今日（16日）結業，並在閘上貼出告示，寫有「天下無不散之筵席」，又感謝食客45年來的支持。（讀者提供）

位於牛池灣彩雲商場、有45年歷史的彩龍皇宮大酒樓日前傳出結業消息，昨日（15日）為最後營業日。彩龍皇宮大酒樓的老闆、香港餐務管理協會主席梁振華昨日一度在酒樓出現，但拒絕回答有關結業的消息。

管理商場的領展昨日回覆查詢，指收到彩龍皇宮大酒樓通知，今日起停止營業。

彩龍皇宮大酒樓位於黃大仙彩雲商場，因為與無綫電視未搬遷前的清水灣電視城距離較近，曾經是TVB明星的飯堂，李香琴（已故）、米雪、曾華倩、苗僑偉、黃日華等知名藝人就曾被食客遇見在彩龍皇宮用膳。

彩龍皇宮大酒樓近年經常舉辦《經典懷舊金曲夜》等宴會活動，邀請歌手藝人登台表演，例如麥德羅及鄧英敏等。今年3月21日，李龍基就曾在彩龍皇宮舉辦《聲浪重啟榮耀之夜》，每席12人索價4,688元。

昨有員工仍稱無收到結業通知

記者昨日（14日）亦曾以顧客身份查詢結業消息，有員工接聽來電時表示，因為租約期滿，將於今日最後營業。不過，記者下午再到現場表明身份向員工求證時，對方回應指沒收到相關結業通知。

彩雲商場業主領展今日（15日）表示，收到彩龍皇宮大酒樓通知，該餐廳將於明日結業。

擁有45年歷史、位於牛池灣彩雲商場的彩龍皇宮大酒樓結業。酒樓提供不少傳統點心，有牛肉球及燒賣等。（鄭子峰攝）

早年曾是TVB明星飯堂 可見到資深藝人

彩龍皇宮大酒樓因為與無綫電視未搬遷前的清水灣電視城距離較近，早年曾是TVB明星飯堂，有網民當年曾遇見李香琴（已故）、米雪、曾華倩、苗僑偉、黃日華等知名藝人。近年該酒樓亦常舉辦《經典懷舊金曲夜》等宴會活動，邀請歌手藝人登台表演，例如麥德羅及鄧英敏等，甚至李龍基也在今年3月21日曾舉辦《聲浪重啟榮耀之夜》，每席12人索價4,688元。