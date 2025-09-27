名都酒樓結業｜光顧25年外國客不捨像第二個家　回憶吃點心學中文

【結業潮／餐飲業／名都酒樓】餐飲業結業潮持續，開業35年、位於金鐘統一中心的名都酒樓將今日（27日）結業，不少食客特意到場緬懷。其中居港26年的外籍熟客Ian表示，每逢周六都會到名都酒樓用膳，更在名都學到不少點心的中文，認為該酒樓是其第二個家（Second Home）。



另有服務名都酒樓逾10年的女員工表示，今日全場有近八成都是老顧客，對於結業感到心情沉重，依依不捨，「名都永遠在我心中」。



開業35年、位於金鐘統一中心的名都酒樓將今日（27日）結業，不少食客特意到場緬懷。（黃寶瑩攝）

有35年歷史的名都酒樓今日（27日）最後營業日，會由早上8時營業至今晚10時，然後便正式關門告別。該酒樓為現時少有仍然保持以員工推車仔，在茶客之間穿梭叫賣點心的傳統酒樓，惟今天過後，這些滿布歲月痕迹的點心車及蒸籠等，將會成為歷史。

有不少熟客知悉今日是最後一日營業，特意前來緬懷一番。約中午12時30分，酒樓門外排起長長的人龍，需待30分鐘才可入座，有不少茶客入座後，即拿着點心卡離開座位，四出「覓食」，圍着點心枱前叫嚷着要蝦餃、燒賣，或者要煎蘿蔔糕、鹹水角等，好不熱鬧。

居港外國人進食25年 喜愛名都熱鬧氣氛

其中居港26年的外國人Ian表示，過往25年每個星期六都會到名都酒樓覓食，對於名都結業，他感到難過及震驚。 「I like the food, I like their space, so many people, quite noisy, quite lively.」（我喜歡這裡的食物和空間，很多人，很熱鬧）。他更稱，名都是他的第二個家（Second Home）。

Ian表示，特別喜歡吃珍珠雞、燒賣和豆腐花，他以廣東話讀出點心名稱時十分標準，因為多年來在名都吃點心，久而久之便學會了不同的點心中文名。

居港26年的外國人Ian（右）表示，過往25年每個禮拜六都會到名都覓食，對於名都結業，他感到難過及震驚。 （黃寶瑩攝）

+ 4

茶客伍先生與妻子今日一家七口來捧場，他們表示「（小朋友）幼稚園畢業時喺呢度表演，特意帶佢嚟呢度緬懷吓」。他們稱，對名都結業感到惋惜，認為名都酒樓「夠大、可以舉行好多活動」，「地理位置方便」，對港人是重要的回憶，惟現時市道不景，類似的大型傳統酒樓買少見少。

伍先生及伍太（右二、三）一家七口來捧場，他們表示「（小朋友）幼稚園畢業時喺呢度表演，特意帶佢嚟呢度緬懷吓」。（黃寶瑩攝）

今年66歲的坪洲居民石先生今日特意早起搭船外出，8點便入場飲早茶。他雖然右腿受傷，仍無阻他由離島出來名都，懷緬過去開心的日子。他表示，過去朋友及同事在附近工作，所以不時會到該處飲茶。石先生今日花費約逾百元點了「一盅三件」，有其最喜愛的「蝦餃」，認為「今日啲蝦特別大粒」。

今年66歲、住坪洲的石先生今日特意早起搭船外出，8點便入場飲早茶。右腿受傷仍無阻他光顧名都，懷緬過去開心的日子。（黃寶瑩攝）

+ 4

名都酒樓結業，除了一班老顧客不捨，有服務逾10年的員工石女士也表示感到心情沉重，她指今日全場有七、八成都是老顧客，大家都感到依依不捨，「名都永遠在我心中」。

名都酒樓1990年在金鐘統一中心開業，是不少政商界的「愛店」。名都酒樓現址物業原本由母企聘珍樓持有，6月以3.544億元售予香港科技大學。