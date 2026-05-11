區議員施駿興涉非法性交　一同看海遭事主突擊親吻　施稱心情忐忑

元朗區議員施駿興涉於16年前非禮女童X，及於兩年後與X非法性交案續審，施今（11日）出庭自辯，透露他年輕時曾當模特兒，有為品牌拍硬照和走秀，後來經女友介紹，認識前立法會議員馬逢國，2019年當了馬的助理，其後當上區議員。施稱他閒時有做舞台工作，2008年認識事主X，記憶中X「等別串」，亦比同齡同學高，又指X主動向他提供她的Facebook及MSN帳戶。二人在2010年重逢，他指X主動求與他一起，他考慮到兩人的年紀差距逾十年，一直未有答應，惟之後二人到尖沙咀看海，X突主動親吻他，令他心情很忐忑又尷尬，但他否認曾非禮X。



被告施駿興（37 歲）被控1項非禮及1項與年齡在 16 歲以下的女童非法性交罪，指他於 2008 年 11 月某日，在九龍土瓜灣高山道公園，猥褻侵犯 11 歲女童 X。他另被控於 2011 年 3 月 14 日在天水圍某單位與 13 歲女童 X 非法性交。

被告施駿興稱，他年輕時曾任模特兒，有為品牌拍硬照和走秀。(陳蓉攝)

施俊興供稱﹑他是透過女友介紹認識前立法會議員馬逢國，馬今天亦有到法庭旁聽。(陳蓉攝)

曾讀平面設計高級文憑

施出庭自辯作供，提及他在1987年於香港出生，現年39歲，已婚。在2004年中學畢業後，在設計學校修讀平面及多媒體設計高級文憑，期間開了設計公司接工作，其後在港修讀新特蘭大學的碩士課程。

經女友介紹認識馬逢國 2024年當區議員

施稱，他部份時間會做舞台工作，亦曾經任職模特兒，為品牌拍攝硬照及走秀。在2014年，他開設了道具及佈景回收公司，在朋女介紹下認識了時任體育、演藝、文化及出版界的立法會議員馬逢國。至2019年，施在疫情影響下，有生計問題，故在馬的邀請下成為其議員助理，其後在2024年當選區議員。

假期做舞台工作 有向馬議員上報

施供稱，在任職議員助理期間，會利用假期進行舞台工作。法官陳廣池關注，施是否有就此向立法會秘書處申報，施則回應有向馬議員上報。施確認，在2008年有參與過事主X學校的校慶表演，職位為助理舞台監督。他記得在綵排及演出當天都有見過X，亦與她有溝通。

對X有印象因她特別串和特別高

施稱，他曾問同學們是否記得台詞，其他學生都指記得，惟X「特別串」，反問他：「關你咩事。」施稱他又曾提醒X小心使用道具，以防道具跌出時，X回應：「我咁叻！點會？」施表示因本案翻查文件，想起當時的事件，指X比同齡同學高，所以印象深刻。

指X主動提供她的社交媒體帳戶

施稱，在正式演出後隔日，他曾回校取回對講機等物資，之後打算坐巴士回家。他在學校附近碰到X，於是上前打招呼。二人閑聊一番後，X問他取Facebook和MSN，並把寫上其帳戶的紙條交給施。施於是用手提電腦記下X的帳號。

試用電腦拍照功能找X合照但無非禮

辯方呈上X與施的合照。施表示，這些照片用其電腦所拍攝。他稱，X當時想見到他電腦屏幕的照片，想試用拍照的功能，故他們拍下合照，他又解釋照片上兩人「嘟嘴」是其個人習慣，他又指因待機時間只有3秒，他只能快速哄近X，故合照中二人的距離很近。但否認當天有非禮X。

舞台劇與X重遇兩人再聯絡

施稱2010年10月16日，X到場觀看他參演的舞台劇《回憶是美好的》，並在謝幕後上前與他相認，他更與X握手，又問她的手掌為何冰凍。當天晚上，X透過MSN與他聯絡，其後更轉用whatsapp和電話通訊。

因年齡差距未答應與X一齊

施表示，X曾在對話中問過他的感情經歷，又對他表示：「可唔可以一齊。」他覺得X對他有意思，他亦對X有好感，惟考慮二人的年齡差距有十年，他擔心有溝通或生活習慣的問題，故未有答應。

遭X突襲親吻心情忐忑

至同月24日，二人相約到尖沙咀海港城逛街。施稱，當日沒有計劃與X確認關係，惟他們在商場的陽台看海時，X突然親吻他。施解釋，當時感到忐忑，亦知道自己對X有好感，他有感到掙扎，但事出突然，他亦感到尷尬。

施又提到，其父在2011年已退休，其姊因不放心外傭照顧女兒，日間會叫外傭帶同孩子到他家，讓其父能看管。其母及其姊晚上會回家吃飯。若他沒有舞台工作，一般會在家中畫圖。

案件編號：DCCC907/2024