區議員施駿興涉性侵女童　辯方質疑因被告親中而報警　事主不同意

元朗區議員施駿興涉10多年前非禮小學女生，並涉非法性交案，女事主X今午（16日）在區域法院接受辯方盤問，辯方指被告屬親中人士，X因為反對被告的政治立場，同時又認為被告當年「出軌」導致二人分手，因此報警。X一概否認，重申知道被告參加區議會選舉後，認為報案有迫切性，因被告一旦當選，會獲賦予更多權力，他可利用職務做更多的事。



被告施駿興（37 歲）被控1項非禮及1項與年齡在16歲以下的女童非法性交罪，指他於2008年11月某日，在九龍土瓜灣高山道公園，非禮11歲女童 X。他另被控於2011年3月14日，在天水圍某單位與13歲女童X非法性交。

被告施駿興被指16年前非禮小學女生，後來與該女生拍拖，並涉曾非法性交，施一概否認。(朱棨新攝)

辯方指被告施駿興獲人大、政協、中資機構支持，其社交帳戶顯示他是親中人士。(朱棨新攝)

辯方指被告帳戶顯示他是親中人士

事主X在辯方盤問時指，她於2023年11月看過被告表妹的Instagram帖文，內容為被告參選區議員的新聞，其後亦有看被告的Facebook。辯方指，被告的Facebook顯示，他獲政協、人大、立法會議員、中資團體和同鄉會支持，從其帳戶可以得知被告是親中人士。X稱她只是快速地看一看被告的Facebook，沒有認真瀏覽。

被告與表妹關係很差

辯方又指，被告和表妹自2019年起，因政治立場而關係變得很差，所以被告表妹的Instagram帖文，不是替被告宣傳他參選。X不同意。

X有點讚現任男友社運帖文

此外，辯方又指，X現任男友於2019年6月曾發布兩個Facebook帖文，內容均為反修例運動，其中一個帖文寫著：「我走在街頭」，X在兩個帖文都有「點讚」。此外，X亦曾在其個人Facebook帳戶上，發布反對國民教育的聯署。X確認如此。

X憂被告有更多權力可做更多的事

辯方指，X報警是因為反對被告的政治立場，而非她聲稱避免其他人受害。此外，X亦因認為被告「出軌」，導致兩人分手，因此報警以報復被告。X重申知道被告參選區議員，認為報案有迫切性。她解釋，被告一旦當選，會獲賦予更多權力，他可利用職務做更多的事。

X稱不知被告何時當選

惟辯方質疑，X看過被告表妹的Instagram帖文，4個月後才報案，和迫切性扯不上關係。X否認，她稱就事件搜尋紀錄亦需要時間。她不知道被告何時當選，並稱：「其實我唔想留意佢」。

辯方續向X指出，被告和X拍拖時沒有「出軌」，X不同意。

案件編號：DCCC907/2024