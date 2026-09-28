14歲少女涉與5男性交　YouTuber稱只在房內玩互搣　指事主稱唔痛

14歲少女涉與5男非法性交案（HCCC94/2025），今（28日）在高等法院續審。被告黃栢康出庭自辯。



黃自辯時透露他是一名遊戲直播YouTuber ，他指女事主X曾自稱17歲，他對此從無懷疑。他指是X建議到酒店房約會，惟到步後X表示來經，黃怕會細菌感染，自言：「唔急住性行為。」因此建議在房間聊天，之後二人玩「真心話大冒險」遊戲，兩人有互搣，且互相都越搣越大力，X更對他說：「唔痛喎，大力啲亞笨。」黃之後有問X覺得當天約會怎樣，X回應：「OK啦。」黃也回應稱看看將來會否有機會再回去該地方。



理大畢業找不到工 修讀地盤安全課程

YouTuber被告黃柏康今供稱，他2022年在理大機械工程系畢業，至案發時未找到工作，正修讀地盤安全督導員課程，平日開支由母親承擔，其直播遊戲的YouTube頻道有微薄收入。黃稱，他在2022年2月無聊玩「Heymandi」時認識女事主X，X的標題類似「hi」、「call」、「吹水」，黃指聊天得知X 約17歲，通話的聲線較成熟，因此從沒質疑過X的年齡。

第五被告黃栢康，除非法性交及非禮罪，他另涉兩項襲擊罪。(資料圖片)

指X認識很多人後無閒回覆黃

黃稱，他與X平時多談日常生活，黃自言「係個幾鍾意講故事嘅人」，時常分享見聞，他認為二人頗投契。他指，他們沒談過性話題，惟X單方面提過她曾與其他男子色聊。黃在5月到日本旅行，有感X開始「hea覆」他，追問之下得知X最近認識了很多人，來不及回覆黃，X又稱曾與其他人開房。

黃稱當日見面主要想認識X

黃稱他外遊回港後相約X見面，X說無所謂，被問到約會建議時，X說：「其他人約我都開房嘅。」二人遂約在荃灣一間酒店見面。開房當日，黃在大堂與X會合後一同上房間，黃躺在床上看電視，X稱她先到浴室梳洗。X梳洗後穿着校服出來稱：「死啦原來仲嚟緊M。」黃說不要緊：「咪傾下偈囉。」辯方問黃為何不繼續性行為？黃稱他比較抗拒在月經期間行事，認為不衛生及不安全，決定聊天。黃又說：「唔急住性行為，今日唔得咪下次再約囉。」又稱當天主要目的是想認識X。

聊天後玩真心話大冒險

黃續指，他與X看電視時有點尷尬，他遂對X分享日本旅行的見聞，看着手機相簿「看圖說故事」，X則分享她學校的事。黃其後表示想6時離開，惟X稱她欺騙家人去了補習，要求多聊一會。黃和X玩「擲公字」遊戲，輸了的人要接受「真心話大冒險」，X被罰透露曾與多少人性交，並答黃說：「5個啩。」黃則透露有4人。其後當X被罰「大冒險」時，黃要求查看X手機的照片，X不願意，黃轉為要求搣一下X的手，黃另被X罰喝光一支500毫升水。

之後改玩轉水樽及互搣

黃指，二人其後玩轉水樽的遊戲，被指到的人須受罰。黃被搣時故意忍痛，X因此越來越大力搣他，黃亦因而更大力搣X，惟X卻說：「唔痛喎，大力啲亞笨。」二人最後在7時許一同離開，黃當日傳訊息問X認為今天怎樣，X說：「OK啦。」黃也說看看將來有沒有機會再去哪裏。翌日，X傳送手臂瘀傷的照片給黃，並稱：「多謝你嘅禮物」，黃認為瘀傷是他造成的。當晚X便失聯。

黃稱當天連衣服都沒有除過

黃續指，他被捕時有警員稱「條女」口供指黃叫她「含」，二人「做咗幾次」。警員又叫黃承認：「入咗少少。」黃庭上稱，他在錄影會面為了迎合警方才承認曾口交、性交及共浴。他當天連衣服也沒除，並呈上一張肚腩上有胎記的照片，證明X沒見過其裸體，因X未向警方提及他肚上有胎記。

五名被告分別為譚兆竣 （28歲，小學老師)、陳家明（33歲，地政主任）、吳啟正(24歲，工程實習生）、曹杰庭（31歲，消防員）和黃栢康（28歲，YouTuber)。5人各被控一項與未成年少女發生性行為，及一項非禮罪，曹另被控1項未經同意下作出的肛交罪。此外，黃栢康被控2項襲擊罪，案件發生於2023年5月3日至6月2日，女事主X案發時14歲。