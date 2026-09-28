14歲少女涉與5男性交　重外貌卻不換照片　消防員稱愛盲盒保神秘

14歲少女涉與5男非法性交案（HCCC94/2025）在高等法院續審。消防員被告曹杰庭今（28日）繼續自辯，並接受控方盤問。



控方指女事主X就她與曹在酒店房內所作過不同的性行為，包括共浴、性交、口交及肛交等，她亦提及曹事後仍有找她，並談及她的身體狀況，質疑X會否杜撰全部過程，更虛構二人之後的對話。曹卻堅稱X所言全非實話。



法官郭啟安亦不禁問，若曹是如此著重外貌和身材，當初為何不先交換照片，曹稱他的目的是「開盲盒」，保持神秘感，若他想知外貌和三圍，他大可玩Tinder 和Instagram。



第四被告曹杰庭，被捕時報稱消防員。(朱棨新攝)

控方質疑X會否虛構二人事後的對話

第四被告曹杰庭(31歲，消防員)今早接受控方盤問，他指X杜撰出與他性交的情節，包括指曹用毛巾墊在X的臀部下方、突然肛交和X喊痛等。控方續指，X亦曾提到她回家後，曹曾致電問X為何肛交時覺她：「好似有啲鬆。」X則回應說因為她曾放手指進去。控方質疑，X會否杜撰性交過程，更虛構二人性交後的通話。曹堅稱該些細節均是X作出來的謊言。

官質疑重外貌為何不交換照片

法官郭啟安關注，曹是否鍾情「開盲盒」的新鮮感和刺激感，通俗來說：「好又一餐唔好又一餐？」曹承認他受新鮮感和刺激感吸引，強調他也有底線，並形容當天的事：「超出咗我條底線。」郭官再問曹既然著重外貌，當初為何不早交換照片，省卻不必要的麻煩。曹稱他的目的是「開盲盒」，保持神秘感，若他想知道對方的樣貌和三圍，他大可以玩Tinder和Instagram。

五名被告分別為譚兆竣 （28歲，小學老師)、陳家明（33歲，地政主任）、吳啟正(24歲，工程實習生）、曹杰庭（31歲，消防員）和黃栢康（28歲，YouTuber)。5人各被控一項與未成年少女發生性行為，及一項非禮罪，曹另被控1項未經同意下作出的肛交罪。此外，黃栢康被控2項襲擊罪，案件發生於2023年5月3日至6月2日，女事主X案發時14歲。