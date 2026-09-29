14歲少女涉與5男性交　YouTuber稱想認識事主　被質疑何須上酒店

14歲少女涉與5男非法性交案（HCCC94/2025），今（29日）在高等法院續審。被告黃栢康繼續自辯，並接受控方盤問。



YouTuber黃栢康在盤問下承認，曾打事主X兩拳，並解釋此舉乃阻止X再搣他的腰，又指X並無避開他。他又重申，當日與X上酒店房，確曾有性交的想法，但重申主要還是想認識X。控方不禁質疑，黃之前已對X有一定了解，何須再上酒店了解，黃稱見面是另一回事。



曾患過度活躍症 定期食藥已13年

黃栢康今在盤問下稱，他在童年出現過度活躍症狀，長大後有病徵，隨著上學及與人相處有所改善，因該病他須定期食藥，至今已13年。

第五被告黃栢康，他另涉兩項襲擊罪。(資料圖片)

打X兩拳以警告她不要再搣腰

控方指，本案因X遺失電話報失被揭發，警方見到X手上有瘀傷而介入調查。X第一個就是指證黃弄傷她。控方指，黃當時並沒有與X玩遊戲，而是用右拳打X的臂致她受傷。黃否認曾揮右拳，但同意他曾用力打X兩拳，以警告她不要再搣他的腰，又指影片可見X沒避開他。

影片最高瀏覽量有100萬人次觀看

控方問及黃的YouTube遊戲直播頻道，黃稱他由中二開始經營頻道，他直播遊戲時會獲觀眾打賞，直言自己以搞笑見稱，技術不佳。他又稱，其頻道最高瀏覽量的影片有100萬人次觀看，平均則有數萬。他又稱他不是以YouTube維生。

重申上酒店主要為認識X

黃承認約在酒店見面有預備發生性行為的想法，但不是唯一想法，主要還是認識一下X，並稱：「如果啱都可以發生性行為。」

控方質疑已了解何須上酒店房再了解

控方指，黃與X本身有一定了解，問黃打算如何在酒店房進一步了解？黃稱對約會地點無所謂，但指見面是另一回事。控方再指，黃毋須花費400元約在酒店見。黃同意。

黃母指警員曾阻其子食藥

黃的母親亦出庭作供，她憶述兒子被捕當日想食藥，警員卻大聲呼叫：「擺低！」她問警員，兒子發生什麼事，警員說不用擔心，拿出3000至5000元就可以保釋。黃母又稱，沒擔心過兒子要坐監，因為兒子說沒做過。她在兒子被捕後曾問案情，兒子說X來經，他們在酒店：「咩都冇做。」

五名被告分別為譚兆竣 （28歲，小學老師)、陳家明（33歲，地政主任）、吳啟正(24歲，工程實習生）、曹杰庭（31歲，消防員）和黃栢康（28歲，YouTuber)。5人各被控一項與未成年少女發生性行為，及一項非禮罪，曹另被控1項未經同意下作出的肛交罪。此外，黃栢康被控2項襲擊罪，案件發生於2023年5月3日至6月2日，女事主X案發時14歲。