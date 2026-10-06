調查：香港開心指數跌至5.87分　逾四成人呈中度至嚴重抑鬱症狀

和富社會企業旗下平台「香港開心 D」發表2026年度「香港整體開心指數」民調結果，本港今年的整體開心指數在10分滿分中有5.87分，較去年的5.95分微跌，但若以近年走勢觀察，整體幸福感自2024年起仍呈緩步上行趨勢。研究顯示，市民的精神健康狀態首度成為決定開心與否的首要關鍵，惟有高達43.7%受訪港人呈中度至嚴重抑鬱症狀。



和富社會企業旗下平台「香港開心 D」發表2026年度「香港整體開心指數」民調結果，本港今年的整體開心指數在10分滿分中有5.87分，較去年的5.95分微跌。（和富社會企業提供）

和富社會企業旗下平台「香港開心 D」於今年7月29日至8月14日期間以線上問卷形式進行，成功收集1,039份有效問卷。研究團隊今年重組研究框架，涵蓋心理幸福感、身心健康、人文素養及文化、生活時間應用、生活水平、家庭關係、社區連結及公共政策與服務等八大維度。

研究顯示，自評精神健康狀態首度成為影響港人開心程度的最關鍵因素。雖然受訪者自評精神健康狀態平均得分為5.87分，比去年的5.73分略有提升，但若以「PHQ-9抑鬱情緒量表」進行專業評估，卻有高達43.7%受訪者呈現中度至嚴重抑鬱症狀，反映本港市民的精神健康壓力仍然相當嚴峻，極需社會各界支援。不過，反映個人抗逆力的「心理資本」分數則連續兩年錄得微升，今年回升至6.43分。

「香港開心 D」聯席主席陳美娟。（和富社會企業提供）

在年齡層比較方面，香港相隔一年後再現「U型幸福曲線」。Y世代的開心指數僅錄得5.66分，不單低於年輕的Z世代（5.90分），亦低於X世代（5.83分）及嬰兒潮世代（6.78分）。過往社會普遍認為Y世代不開心源於育兒與照顧長者的「夾心壓力」，惟是次調查打破相關迷思。數據顯示，受訪的Y世代中僅有三分之一屬家長身份，過半數為未婚或非照顧者。在經濟狀況相若的情況下，未婚Y世代的開心指數僅有5.18分，人生滿意度亦只有5.13分，遠低於同齡已婚家長，分別為6.01分及5.94分。研究指出，未婚Y世代除對經濟及社會現狀感到焦慮外，更陷入「三十未立，四十仍惑」的人生方向迷失感。

和富社會企業研究及倡議督導委員會主席林筱魯。（和富社會企業提供）

研究同時指，本港正面臨社區歸屬感危機。港人在社區連結各項表現普遍只屬「一般」，其中「與鄰里社交互動」一欄表現最差，以5分為滿分僅得2.65分，社區歸屬感3.13分及社區信任度2.81分，同樣偏低。調查以「遺失錢包後獲陌生人完整歸還的可能性」量度社區信任，結果顯示，認為獲歸還可能性「極低」的受訪者，其個人開心指數僅4.06分；相反，認為可能性「極高」者的開心指數則大幅跳升至6.91分，顯示重塑鄰里互信對提升市民幸福感至關重要。

「香港開心 D」聯席主席狄志遠。（和富社會企業提供）

針對調查結果，「香港開心 D」專家團隊倡議從個人、家庭及社區三個層面展開跨界協作，建設互助互信的幸福城市。在個人與教育層面，「香港開心 D」聯席主席陳美娟建議大眾重建健康作息，關顧身兼多重角色的Gen Y群體，並鼓勵市民走出螢幕，減少長期接收社交媒體負面資訊，加強現實生活中的人際互動。和富社會企業研究及倡議督導委員會主席林筱魯亦強調，數碼科技應作為生活輔助而非替代品，呼籲政府重視數碼科技發展規劃。

和富社會企業執行董事李美辰。（和富社會企業提供）

在家庭支援方面，「香港開心 D」聯席主席狄志遠倡議結合個人、社區、商界及政府力量，鼓勵家長增加「不上線」的家庭時間，並建立社區支援網絡及推動家庭友善措施，政府亦應構築「以家為本」的跨部門發展藍圖。至於社區連結層面，和富社會企業執行董事李美辰則建議機構及辦學團體開放空間作為社區「聚腳點」，鼓勵市民由簡單的一句問候和幫忙開始，重新建立鄰里互信與關心。