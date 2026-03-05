調查：港人抑鬱焦慮指數創新高　Z世代最高危　5成受訪者向AI求助

香港心理衞生會去年聯同香港中文大學社會工作學系，完成第七屆「全港抑鬱指數調查」，今日（5日）公布結果。港人的抑鬱及焦慮指數再創歷年新高，其中18歲至24歲的「Z世代」青年最高危，與使用電子屏幕時間成正比。有超過5成受訪者面對情緒困擾時趨向依賴AI求助，而非尋求專業協助，團隊提醒避免將與AI互的動當作實質人際支持，或將虛構資訊誤認為具體醫療建議。



左起：香港心理衞生會執行委員會委員及精神科專科醫生黎守信、中大社會工作學系教授崔佳良、香港心理衞生會總幹事程志剛、以及香港心理衞生會副總幹事黃敏信。（香港心理衞生會提供）

港人整體抑鬱平均7.27分創新高

香港心理衞生會透過街站及網上問卷，收集2,695份有效問卷。結果顯示，港人的抑鬱及焦慮指數再創歷年新高。中大社會工作學系教授崔佳良指，港人整體抑鬱分數平均分達7.27分，為歷次調查之冠，有近三成受訪者受到「中度至重度抑鬱」困擾。她估計需接受專業治療及輔導的「中重度或以上抑鬱」群組，比例由2023年的11.1%升至13.1%，升幅達18%；對比2020年的8.4%，升幅更高達56%。

焦慮分數亦創新高 研究團隊稱與經濟環境轉變有關

至於焦慮方面，焦慮分數平均分達5.90分，亦為歷屆最高。其中「中度至重度焦慮」的比例，由2023年的18.5%增加至22.6%，升幅達22%；「重度焦慮」的比例升幅高達 41%，由6.4%升至9%，同樣創新高。調查團隊認為結果反映經歷近年疫情及社會經濟環境轉變後，市民在適應上仍面對巨大壓力，情緒健康急需關注。

香港心理衞生會去年聯同香港中文大學社會工作學系完成第七屆「全港抑鬱指數調查」，今日（5日）公布調查結果。調查發現，港人的抑鬱及焦慮指數再創歷年新高。（AI生成圖像）

Z世代「中度至重度抑鬱」達43.5% 料與使用電子屏幕有關

崔佳良又表示，精神健康狀況最令人憂慮的是18歲至24歲的「Z世代」人士，他們的抑鬱及焦慮分數高於其他成年群組。在「Z世代」受訪者中，受「中度至重度抑鬱」情緒影響的人士高達43.5%，受「中度至重度焦慮」影響的比例亦達32.7%。數據更顯示，「Z世代」的電子屏幕平均使用時間與其抑鬱及焦慮分數呈顯著相關，反映過度使用電子產品與情緒困擾有密切關聯。

55%受訪者稱不會尋求協助 向AI求助者較抑鬱及焦慮

此外，高達 55%受訪者表示不會或不確定會向專業人士尋求協助，主要原因包括「生活忙碌」及「相信自己有能力應付」。選擇「不處理」壓力的人士，其抑鬱及焦慮總分明顯較高。調查亦發現，AI助手已躍升為市民求助選項的第六位，但會向AI求助的人士，其抑鬱及焦慮分數相對較高。

團隊：避免將AI互動當作實質人際支持

精神科專科醫生黎守信提醒市民正視抑鬱症狀的多方面表現，包括情緒低落、動力缺乏、社交退縮、失眠或食慾改變等，並強調及早察覺與介入對患者的學習、工作及家庭功能十分關鍵。他呼籲公眾多留意身邊親友的情緒變化，建立支持網絡，及早轉介接受合適治療。

香港心理衞生會副總幹事黃敏信則建議構建全方位社會支援網絡，包括在校園建立精神健康急救（MHFA）培訓、推廣日常休閒運動以強化情緒管理、提升親友作為「守護者」的支援能力、推廣健康使用電子產品以減低屏幕時間風險、以及在就業服務處增設為兼職或待業人士的情緒支援機制。他特別提醒須正視AI求助的潛在危險，避免將AI互動當作實質人際支持或將虛構資訊誤認為具體醫療建議。