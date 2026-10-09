今日新聞8分鐘｜撞死鐵騎貨車男機場落網｜外籍客合照突摟特警臂

蔡天鳳案｜法官稱要處理法律議題 押至下周一續審

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（9日）在高等法院續審，蔡天鳳的母親張燕花原定今日繼續接受辯方盤問。惟法官向陪審團表示，有法律議題需要處理，審訊押後至下周一繼續。

重組長實安達臣道首置盤 從01揭發缺鋼筋至拆三幢重建

長實觀塘安達臣道項目首置盤（港人首置上車項目）其中3幢大樓將拆卸重建，其實這宗醜聞早於2024年由《香港01》獨家揭發，該項目其中一幢樓宇缺少數條鋼筋。屋宇署隨後證實，6幢大樓均有部份鋼筋配置嚴重偏離批准圖則，鋼筋「疏咗、少咗、幼咗、冇咗、冇扣到，甚至係移咗位」。項目起初由精進建築工程承建，後來由「精進系」的卓越天工接手。

事隔半年後，廉政公署經調查揭發一宗大貪案，並拘捕10名人士，調查發現有人行賄給予「甜頭」監督工程的人員，以換取寬鬆監管。屋宇署隨後向承建商、獲授權簽署人及相關適任技術人員，提出共205項檢控。

事件歷經兩年終有最新進展，屋宇署今日（8日）表示接納其中3幢大廈的補救方案，惟餘下3幢大樓，發展商計劃拆卸重建。長實表示，屋宇署檢視項目工程後指出各大樓整體結構無明顯危險，但由於集團向政府提出的修補工程方案過程非常耗時，故決定拆卸重建三座大廈，認為是最節省時間的方案。

西貢清水灣一灘六旬男疑遇溺 泳客救起惜送院亡

今日（9日）早上7時24分，警方接報指，西貢清水灣第一灣泳灘（俗稱細清）離岸約50米海面有男子載浮載沉，懷疑遇溺。稍後該名66歲魏姓男事主經由在場人士救起，惟昏迷不醒；救護員趕至用自動心外壓機急救，將他送往將軍澳醫院，惜告不治。

長沙灣有線新聞採訪車尿袋起火 攝影師燒傷臀及手

今日（9日）上午11時49分，長沙灣元州街165號對開發生火警，一輛屬於有線新聞的採訪車，車內有外置充電器（俗稱尿袋）起火。一名27歲姓陳男攝影師燒傷，手、腰腿近臀位置，由救護車送往明愛醫院治理。

荃錦公路貨車撞斃鐵騎士不顧而去 36歲男翌日機場落網

荃錦公路昨晚（7日）發生致命交通意外。昨晚9時26分，一輛電單車沿荃錦公路往荃灣方向行駛，至石崗村對開時遭對面線一輛5.5噸貨車的側鏡撞倒。電單車司機失平衡倒地，貨車則絕塵而去。該名35歲李姓男司機手及腿部受傷，送往博愛醫院期間清醒，惟留醫至今日凌晨零時04分不治。

富泰邨女童拎啤酒｜繼父獲保釋 孫玉菡：3姊弟最快周五出院

屯門富泰邨早前流出一條11歲女童背著破爛書包、手持兩大袋啤酒的短片，引起社會廣泛關注。警方經調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕女童的母親及繼父。

涉案繼父於周四（8日）晚上9時04分獲准保釋，他離開屯門警署時不發一言；女童母親早前亦已獲准保釋，有消息指她因身體不適，目前留在屯門醫院治理，兩人須於十月下旬向警方報到。現場可見，該名繼父離開警署時手持一份教育局教育心理評估概要。

外籍客合照突摟臂 上海網紅美女特警：Don’t touch me

綜合內媒報道，國慶期間，上海外灘亦迎來不少外籍遊客。女特警錢雪穎應邀與一名外國遊客合照時，對方突然摟住她的上臂，錢雪穎退開小半步並微笑提醒：「Don't touch me」，隨後繼續完成合照。該影片在社交平台上傳播，錢雪穎獲得網民大讚：有禮有節，不卑不亢。

美國女死囚打毒針後奇蹟甦醒 法官判保留所有死刑證據

美國田納西州（Tennessee）一名女死囚派克（Christa Pike）9月30日被執行死刑，惟她在接受兩劑毒針注射後仍然倖存。派克的律師10月7日表示，雖然派克前一天晚上看起來已經腦死，將被撤掉維生系統，但她其後卻奇蹟地甦醒。與此同時，派克得了肺炎，一隻手臂裏有血栓，現在還不能吞嚥，所以暫時吃不下東西。法院命令州政府保存派克執行死刑的所有相關證據，包括注射兩劑毒針中使用的針筒和其他工具。