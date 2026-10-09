蔡天鳳案｜法官稱需要處理法律議題 案押後至下周一繼續
撰文：朱棨新
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名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（9日）在高等法院續審，蔡天鳳的母親張燕花原定今日繼續接受辯方盤問。惟法官向陪審團表示，有法律議題需要處理，審訊押後至下周一繼續。
三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。
蔡母接受盤問
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蔡母作供
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