蔡天鳳案｜指鄺港智入住蔡家後學講海南話　蔡母稱現叫他畜生

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（8日）在高等法院續審，代表鄺港智的大律師安華暉，在散庭前開始盤問蔡天鳳的母親張燕花，張指鄺港智搬到蔡家後，為與她們兩母女平等溝通，有跟她學講海南話，她亦同意鄺港智本來為人溫馴，甚至當他半個仔，但指鄺後來變了，她現會以「畜生」來稱呼鄺。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡母張燕花指，曾把鄺港智當半個仔，現在會稱他為畜生。(資料圖片)

大律師安華暉(Andrew Rafell)代表第三被告鄺港智。(朱棨新攝)

張又指蔡天鳳是講道理的人，並不強勢，她被人激怒才會勃然大怒。(Abby Choi IG)

張稱視鄺港智半個仔

大律師安華暉（Andrew Raffell）先問及鄺港智與蔡天鳳的相識與離合。張說，她在2008年初見鄺港智，當時鄺是蔡的同學，會到蔡家吃飯。鄺17歲時與蔡拍拖，即使二人離婚後，二人和譚方駿仍會一起。辯方追問，張亦同意蔡和鄺到最後仍很親密，張亦直言，她視鄺為「半個仔」，對鄺很好。

鄺港智為與蔡母女溝通學海南話

辯方續指，鄺港智起初到蔡家時不會說海南話，但他為了與蔡母女平等溝通，因此去學海南話。張同意並稱是她教鄺說海南話，又指鄺會說「好愛姐姐（蔡）」，她便讓蔡與鄺兩人在一起。

蔡天鳳母親張燕花指鄺港智後來變了。(陳曉欣攝)

辯方指鄺港智入蔡家為避難 張嘩了一聲

辯方指因為鄺球「大男人」、霸道、喜歡「話事」，鄺港智才搬入蔡家。張稱不知道。辯方再指，鄺港智住入蔡家好像「避難」。張聞言「嘩」一聲，質疑：「避難？佢咁樣擦鞋我哋全家。」又說：「（鄺港智）好黐我㗎，我行一步佢都跟一步。」辯方問：「係咪好似跟住個媽媽咁？」張同意。

指鄺港智後來改變 現叫他畜生

辯方形容，鄺港智為人溫馴、被動，問張是否同意。張同意：「佢一直都好，後尾先變咋嘛。」故她後來才稱呼鄺港智為「畜生」。

指鄺港智把口好甜

張說，在蔡與鄺離婚後，各方仍然和平共處，張緩緩說：「3家人都係為咗細路仔健康快高長大，所以我哋真係冇計較。」又指鄺港智「把口好甜」。

張否認女兒強勢

辯方續指，蔡的性格強勢。張否認，指蔡會講道理。辯方質疑講道理也可以強勢。張說：「無，佢真係好講道理，好溫和，好孝順，好有愛心㗎。」

張指蔡被激怒才勃然大怒

辯方同意張的說法，但指從控方引用的微信對話所見，蔡有時也會勃然大怒，表現強勢。張認為蔡被人激怒，重申蔡平時好愛孩子。辯方指張為了迎合警方及控方說法，曾剪裁證供。張即說：「我都係第一次見到佢咁嬲㗎。你可以問佢身邊人，佢講嘢都唔大聲㗎。」

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蔡母作供