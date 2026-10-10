今日新聞8分鐘｜屯公大塞肇禍凌志喊冤｜百萬尊界V800急煞斷踏板

大老山公路貨車跌卡板和紙皮 尾隨車輛減速兼踩線避開

Facebook群組「車cam L（香港群組）」流傳兩段「車Cam」影片，前Cam顯示昨日（9日）接近傍晚6時，Cam車沿大老山公路往石門方向行駛，途經香港恒生大學對開時，右線一輛貨車駛至，由於貨斗上方開放，即使四周有高身金屬圍板，車尾設有尾門，大量紙皮和一個卡板飛出馬路，貨車司機不知情下繼續駕駛，車Cam拍到兩名男子連嘩數聲，「飛嘢」、「卡板都飛埋落嚟」、「危險」，事件沒有釀成傷亡。至於後Cam，拍攝到尾隨的士和貨車立即減慢車速，甚至踩線避開。

獅子山睇日出17歲理大交流生發冷嘔 同伴致電求救

今日（10日）早上6時50分左右，警方接獲一名女子報案，指其17歲女兒偕兩名友人結伴登獅子山，其間其中一名同齡女友人嘔吐及發冷。救援人員接報，在黃大仙獅子山郊野公園集合，稍後由政府飛行服務隊直升機將事主救起，再由救護車送往律敦治醫院治理。

屯公周五大塞車首宗意外凌志被指肇禍 司機網上大喊冤

屯門公路昨日（周五/9日）傍晚時段，短時間內發生最少3宗交通意外，釀成交通大擠塞，往元朗方向車龍一度長逾10公里，龍尾曾排至深井。網上流傳首宗意外事發一刻的車cam片段，顯示當時是下午5時50分，兆康站對開屯門公路中線一直暢通，惟不時有車切向快線，包括其中一輛涉事黑色私家車，數秒後懷疑一輛白色凌志私家車在快線收慢，切線黑色車連同前方另外兩輛私家車、以及尾隨另一私家車收掣不及，首尾「串燒」相撞；後方一輛電單車則及時閃向中線，與駛至之的士擦身而過，避過一劫。

許多網民質疑該輛白色凌志私家車為何突然收慢，引致車禍，涉事男司機在Threads現身解畫，當時「我前面急煞，我都差啲剎唔切，都係架車好彩幫我自動煞掣，如果唔係，我都撞到前車」。由於後方發生事故，司機「都停低咗架車一陣，因為我以為我部車都被人撞咗，我發現我冇事之後先走，所以大家誤會咗我前面係冇車，強調「唔係無端端煞掣」。

黃大仙老翁小巴跌倒亡 司機疑無為意開車

一名88歲老翁上周五（2日）在黃大仙竹園道登上一輛專線小巴時，疑司機無為意他正在上車便開行，老翁即告失平衡跌傷，留醫6日至昨晚（8日）不治；警方今日拘捕姓黃（69歲）小巴男司機。

《香港01》今日聯絡上死者兒子，他慨嘆生命無常，同時希望還原事發經過，籲目擊者提供資料。記者亦聯絡上當日其中一名小巴女乘客，她憶述伯伯倒臥車外、後腦浴血，但仍清醒，萬料不到對方魂歸天國，「真係不幸，我仲以為佢冇事‥‥‥希望佢家人節哀。」

One Stanley缺鋼筋｜與建灝未共識 業主要求踢契兼賠償

由建灝地產發展的赤柱豪宅「ONE STANLEY」早前被揭發鋼筋數量與獲批圖則不符，屋宇署介入並鑿開混凝土檢測，發現地面低層一條橫樑保護層沒有按圖則配置鋼絲網，以及部份樓板的鋼筋配置與圖則不符，現正調查事件當中。

建灝地產最新再就相關事宜作出回應，表示有關獨立屋買家提出投訴後，該公司曾與買家商討跟進方案，並建議由雙方共同委聘獨立專業人士進行進一步檢測，以客觀方法釐清相關情況，惟有關安排最終未能達成共識及落實。雙方其後亦曾就交易安排及相關訴求進行商討，惟未能達成協議。

內地車媒測百萬級尊界V800 急煞時3輛車踏板支架均斷裂

綜合內媒報道，今年8月，華為與江淮汽車聯合打造的尊界品牌的尊界V800車型上市。近日，內地車媒懂車帝發佈測評稱，三輛全新的尊界V800竟先後出現制動踏板支架斷裂的情況，且斷裂位置高度一致。目前該段影片在b站、抖音、微博和微信等多個平台已不可見，疑似被全部下架。

10月8日，尊界汽車回應稱，將進一步優化相關部件設計，並為已交付用戶提供免費升級選擇。