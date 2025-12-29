公營醫療收費改革｜議員憂部分地區缺私營醫療　盼當局增夜診服務

公營醫療收費改革下月實施，急症室將推二級收費制，只有危殆及危急病人可免費看症，其餘緊急、次緊急及非緊急病人則需付400元。立法會議員陳凱欣今（29日）在電台節目指，部分地區缺乏私營診所及夜診服務，擔心市民夜間仍需使用急症室，建議政府優先調整部分區域的夜診服務量，並與非牟利團體營運的診所合作，延長區内診所的服務時間。



由2026年1月1日起，急症室收費將改為免費及需繳400元兩級制。(資料圖片/夏家朗攝）

陳凱欣優先調整部分區域的夜診服務日一田土，並與非牟利機構合作，期望延長診所服務時間。（資料圖片）

陳凱欣：優先增加部分區域夜診服務量

陳凱欣指，部分地區缺乏私營診所及夜診服務，舉例深水埗有40萬人口，只有1間門診於平日夜晚提供服務，變相如市民夜晚不適，仍需使用區内急症室，無助減輕急症室負擔。她表示雖然政府提出明年第二季陸續增加各區夜診服務量，但距離急症室加價仍有一段時間，而且服務量增幅較低。她建議政府因應各區收入中位數、夜診服務量以及私家診所數目等，優先處理部分較有需要的區域，並與非牟利團體營運的診所協調，錯開服務時間，提供夜診服務。

陳凱欣又指距離收費改革僅餘數日，不少市民仍反映不懂如何申請醫療費用豁免，例如不了解「同住核心家庭成員」定義等。她希望當局增加專隊，協助市民申請。

鄧家彪建議政府設立自動豁免機制，從而簡省醫管局人手及便利市民。（資料圖片）

鄧家彪：140萬人可獲豁免醫療費 暫僅5萬人申請

工聯會立法會議員鄧家彪表示全港有超過140萬人符合醫療費用豁免資格，但目前只有5萬人成功申請，不少基層家庭亦不知道自己符合資格，建議政府加強宣傳。他建議政府設立自動豁免機制，受惠對象包括長者生活津貼受惠人、殘疾人士等，從而減省醫管局人手及便利市民。他又指隨着政府調整急症室等醫療費用，私營醫療收費亦有機會增加，希望政府設立監察機制。