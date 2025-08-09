李夏茵冀以科技減公院等候時間　研簡化醫療收費減免機制

醫管局行政總裁李夏茵新上任一周，她指任內將會以病人角度改善醫療服務，縮短公營醫療的排隊及輪候時間，包括運用科技簡化病人看病手續、增設一站式服務平台等。此外，公營醫療收費明年起將加價，李夏茵指正在研究簡化減免機制，醫管局亦會增派人手，加快申請的審批過程。



過往公立醫院被詬病受制於階級觀念，員工或不敢向上級反映意見，未能防止潛在安全問題。李夏茵指希望建立敢言文化，保護保護表達意見的員工，期望做到「唔需要有吹哨者，所有人可以直接舒服地表達意見。」



李夏茵指，將會以病人角度改善改善醫療服務，縮短供應醫療的排隊及輪候時間。（賴卓盈攝）

李夏茵指，希望在醫管局内建立敢言文化，鼓勵員工發表意見。（賴卓盈攝）

李夏茵指出，希望從病患角度出發，改善公營醫療服務，縮短公營醫療的輪候及排隊時間。她舉例，以往病人到公立醫院看症，需排隊見醫生、抽血、取藥及預約覆診等，「可能用3個鐘做15分鐘嘅事」。

她希望日後增設一站式服務平台，幫助病人預約所有看症程序；並在增設新服務時，將抽血、取藥等服務集中於同一地點，令病人毋須奔波。她又指，醫管局已經增設專科門診人手，希望增加專科門診名額。

另外，公營醫療新收費明年起生效，李夏茵表示不希望有市民「因病致貧」，醫管局正着力研究簡化減免機制，並會加派人手，希望屆時加快處理市民的豁免申請。

急症室收費明年起加價，除「危殆」及「危急」病人減免收費，其餘病人收費由180元升至400元。李夏茵指醫管局正研究豁免機制。（資料圖片）

倡局內建立敢言文化：唔需要有吹哨者，直接表達意見

過往公立醫院多次出現醫療事故，亦曾被詬病受制於醫療觀念，令員工不敢向上級反映問題，未能防止潛在安全問題。李夏茵稱為了改善病人安全文化，她將在醫管局内推動敢言文化，鼓勵員工根據合理理據提出建議，亦會「保護」發聲員工，希望「唔需要有吹哨者，所有人可以直接舒服地表達意見。」

醫管局計劃引入「優勞多得」薪酬改革，她指大部分員工均支持該改革，但仍在討論績效評核方法。至於如何減少公營醫療的人手流失，李夏茵認為「錢唔係唯一方法」，她表示大部份醫護往往為實踐理想才加入醫管局，因此比起增加薪酬，更應讓員工表達意見，幫助他們實踐理想。