蔡天鳳案｜一文看清譚方駿第4日作供　解釋與鄺港智「此情不再」

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），昨日（16日）在高等法院續審。蔡天鳳的丈夫譚方駿（Chris）繼續作供，進一步披露在澳門欠下的500萬元賭債處理細節，以及他與蔡天鳳前夫鄺港智之間的關係，何以由「好友」變「此情不再」。



【蔡天鳳案・專頁】

蔡天鳳。(網上圖片)

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並於同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪；至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑與鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳。（網上圖片)

澳門500萬賭債多付百萬 鄺球稱要支付「茶錢」

庭上日前披露譚方駿、蔡天鳳及鄺港傑到澳門賭博，譚方駿承認借了500萬元，蔡天鳳任擔保人。他解釋沒還款一事，是因當時借錢的「太陽城」已倒閉，不還錢屬人之常情，後來被人追數，譚父想息事寧人，希望找對人代為還錢。譚父當時找了鄺球幫手，因其曾任警員，黑白兩道識人多。

代表鄺港傑的辯方大律師 Trevor Beel 就賭博一事進行補問，指出譚在澳門賭輸500萬元，其後經商討向追債一方償還了600萬元。譚方駿在庭上確認此事，並指額外的100萬元是「茶水錢」、「茶錢」，用作讓他人「做嘢」、「跑腿」，「請人飲下茶，搞番自己單嘢」，以找出真正應該還款的對象。

蔡天鳳丈夫譚方駿。（方承恩攝）

辯方指出，該100萬元實為利息，譚不同意，指「嗰度係澳門、賭廳，唔係真正財務公司」，並表示此事可以詢問其父親，因為父親才是最終交涉款項的人。

譚在主控官、資深大律師郭莎樂覆問時進一步解釋，當時有人上門追債，但無法確定對方是否真正債主，因此找鄺球協助處理，希望由鄺球尋找適當的渠道還款。他指出，賭博屬「偏門」，因此需要找人聯絡黑道人士「搭通關係」。

譚續指，他不知道實質由誰人收取該筆「茶錢」，以其理解應是黑道人士。被問及由誰提出需要支付「茶錢」，譚指後期從父親口中得知是鄺球稱要支付。譚父當時開出一張支票交予鄺球，他聽聞金額約590多萬元；在鄺球收取該支票後，便沒有再發生被騷擾的事件。

譚父譚澤均其後作供時亦有交代事件細節，指他將500萬元支票存入鄺球戶口，另曾將30萬及15萬元「茶錢」交予鄺球，至於律師樓的費用，譚父指不太記得確切數目，但印象中約為6萬元。其後，鄺球稱因戶口出現500萬元，導致戶口被凍結，向譚父借40萬元過農曆新年，最終譚父給了25萬元，未獲歸還。

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

揭前夫獲過千萬打本 譚形容「表面好友、此情不再」

代表鄺港智的大律師安華暉（Andrew Raffell）盤問時指出，鄺港智在蔡天鳳女兒發燒引發的衝突事件中未有出手阻止，但有出聲。辯方形容鄺港智為人「細膽」，並非會「落手落腳」的人；譚回應指未曾聽聞鄺港智向蔡使用暴力。

譚續稱，在鄺港智失蹤的7年間，他只曾與鄺、蔡在海南吃過一次飯，另曾帶過鄺的子女探望鄺。在加多利山發燒衝突事件前，鄺港智回到香港，譚曾與鄺外出吃飯，形容當時二人關係「冇乜嘢」。控方追問兩人關係是否順暢（smooth），譚答稱「smooth」。

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

譚表示，直至發燒事件後，他獲蔡天鳳告知曾動用譚家的錢，斥資過千萬元「打本」給鄺港智經營鐘錶生意。譚坦言當下自己「打咗個突囉」，感到不開心。此後，雖然他仍為了照顧小朋友而與鄺維持關係，但目的是「想攞返自己屋企嘅嘢」，形容兩人只是「表面上好友」，實際上已「此情不再」。

發燒事件：根據之前庭上供詞，2022年6、7月一日，蔡天鳳與鄺港智的女兒發燒，蔡遂由譚陪同下到加多利山探望，其間前家姑李瑞香著鄺港智不要進房間，以免受感染，蔡因而與李爭執，不滿重男輕女。鄺球其後入房，以粗言斥罵蔡天鳳，稱她為「生仔機器」，雙方爆發口角，鄺球更兩度衝向蔡企圖施襲。事後蔡向譚稱鄺家「越嚟越恐怖」，要盡快離開這家人。



蔡天鳳的前家姑李瑞香(左)及其長子鄺港傑。(網上圖片)

蔡曾發訊指鄺港傑「奸狡、心地唔好」

蔡天鳳母親張燕花早前在庭上作供時指，蔡天鳳原本聘有一名司機「阿信」。自2022年11月起，前家姑李瑞香指控「阿信」盜竊及向人借錢，遊說蔡天鳳將其解僱，並改聘其長子鄺港傑接任司機。蔡天鳳起初認為鄺港傑並非正式專業司機，本打算物色到合適的新司機後才解僱「阿信」；惟李瑞香以鄺港傑無業為由，勸蔡先讓鄺試工3個月，更稱若鄺勝任不來才考慮聘請其他人。蔡天鳳最終接納李的建議，讓鄺港傑試工，並於2023年1月起正式聘用鄺港傑出任其私人司機。

主控官、外聘資深大律師郭莎樂（Charlotte Draycott）昨日就鄺港傑一事提問。譚方駿形容，鄺港傑本是朋友，但聘用他擔任司機「要畀錢佢，再去幫你做嘢，其實係有啲 odd（奇怪）嘅」。他曾向蔡表示「唔係咁好」，但因鄺擔任司機只是臨時性質，故當時繼續此安排。

譚方駿作供時稱，他知蔡給鄺家很多，並想從鄺家取回其家族的東西，他與鄺港智的交情已此情不再。(朱棨新攝)

被問及原本的司機「阿信」離職一事，譚指聽聞該司機態度欠佳且有欠債。郭莎樂問在何場合聽到此事，譚表示該場合有蔡天鳳、李瑞香及鄺港傑。郭莎樂追問鄺港傑當時有無提及原司機為何離職，譚指已不記得。

郭莎樂續引述譚與蔡的訊息對話，蔡曾在訊息中提及：「你睇下Damon（鄺港傑）係幾咁奸狡，呢啲人個心地唔好呀，我一陣間同你講啲嘢」。譚在庭上指，當時不知道蔡想向他說甚麼。郭莎樂問，蔡指鄺港傑奸狡，譚指首次聽聞蔡指鄺奸狡，感此驚訝，又指「呢啲人」指和鄺同類的人，不是指鄺家。

▼蔡天鳳與譚方駿婚禮及合照▼

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【蔡天鳳案・專頁】

譚澤均作供一文看清

譚方駿作供一文看清

蔡母作供一文看清