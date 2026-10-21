蔡天鳳案｜重溫證人供詞　蔡周轉不靈叫司機墊支　白髮翁買絞肉機

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），昨日（20日）在高等法院續審。控方先後傳召蔡天鳳的前私人司機、廚具店女職員及地產代理出庭作供。前司機披露任職時的細節，包括蔡天鳳曾出現現金周轉問題需由他墊支購物費用；廚具店職員則講述一名白髮男子購買絞肉機、大湯煲及砧板，並一度詢問「化骨機」的經過，但嫌要價3.5萬元太貴；地產經紀則證實鄺球買加多利山豪宅時，曾透露是新抱買樓供子女住，訂金支票由蔡戶口開出；同意案情則確認逾6,000萬元的樓價全數由蔡天鳳支付。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並於同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪；至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑與鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳。(Abby Choi IG)

前私人司機作供：李瑞香面試聘用 鄺港傑持車Cam密碼

蔡天鳳母親張燕花早前在庭上作供時指，蔡天鳳原本聘有一名司機「阿信」。自2022年11月起，前家姑李瑞香指控「阿信」盜竊及向人借錢，遊說蔡天鳳將其解僱，並改聘其長子鄺港傑接任司機。蔡天鳳起初認為鄺港傑並非正式專業司機，本打算物色到合適的新司機後才解僱「阿信」；惟李瑞香以鄺港傑無業為由，勸蔡先讓鄺試工3個月，更稱若鄺勝任不來才考慮聘請其他人。蔡天鳳最終接納李的建議，讓鄺港傑試工，並於2023年1月起正式聘用鄺港傑出任其私人司機。

蔡天鳳的前家姑李瑞香(左)及前大伯鄺港傑。(網上圖片)

蔡天鳳的前私人司機錢紀信（阿信）昨日出庭作供稱，他於2021年4月應徵司機，由李瑞香負責面試並獲其聘用，同年5月1日入職，每週工作六天，月薪2萬元。他指自己「做下做下」才知道真正僱主是蔡天鳳，解釋謂：「佢（蔡天鳳）負責畀錢佢哋出糧俾我，以我所知因為佢係話事嗰個」。

錢紀信續指，他平時駕駛一輛白色七人車，主要負責接載蔡的一對子女上學或回家（長子於屯門就讀、女兒在大埔就讀），蔡天鳳或李瑞香間中會同行接送蔡的女兒。除照顧學童外，錢亦需接載李瑞香及其家人出入「飲茶，買嘢」。工作安排主要透過一個包含蔡天鳳、李瑞香及鄺港傑在內的WhatsApp群組通知。錢指入職初期鄺港傑並不在港，直至2021年7、8月返港後，亦有指揮其工作；該七人車的行車紀錄儀（車Cam）亦是鄺港傑接駁後才運作，鄺並持有該行車紀錄儀的密碼。

代表控方的資深大律師郭莎樂（Charlotte Draycott）問及，錢是否曾接載鄺港傑到中環IFC拿取信封。錢確認有其事，指載鄺港傑回加多利山單位放下信封後，翌日再載蔡天鳳帶着該信封前往又一城見鄺球，蔡其後空手返回車上，並在車上以家鄉話通話，錢未能聽懂。錢指此事「好似係賭錢後，佢哋（蔡天鳳、譚方駿）喺澳門返嚟後發生嘅」，賭錢一事發生於2022年。

蔡天鳳(左)與鄺港傑(右)。(網上圖片)

司機否認偷竊講粗口 睹蔡致電鄺港傑借60萬元

談及離職經過，錢紀信指於2022年11月，鄺港傑稱他與家人將出外旅行兩個月，要求他停薪留職。錢反提議在該兩個月內支取半薪以協助打理七人車，但鄺港傑不同意，錢遂決定辭職，工作至同月15日離職。錢在庭上堅決否認曾偷竊、在孩子面前講粗口或被投訴操守問題；當被主控問及有否被投訴賭博影響工作時，錢回應指：「呢個係私人問題，我都唔會同佢哋講」。

代表鄺港傑的大律師 Trevor Beel 盤問時指出，出境紀錄顯示鄺港傑於2021年4月至10月均不在港，10月才返港，質疑錢記錯其返港時間，錢表示不記得。辯方續指，2022年2月海棠路單位外曾有數名男子徘徊，當時錢載蔡天鳳回家，蔡見狀躲在車內，錢同意此說法，並理解與蔡欠債有關。錢憶述蔡當時致電向鄺港傑借款60萬元，數日後他載鄺港傑到IFC，聽到鄺與他人對話得知信封內有60萬元，翌日蔡便帶着該信封前往又一城。

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤。(網上圖片)

揭蔡天鳳疑一度周轉困難叫司機墊支

錢透露，蔡出門通常攜帶大量現金，但至2022年2月至6月情況有所轉變。據他印象，蔡當時出現現金周轉問題，購物時有時會叫錢先替其墊支，事後再還款；他有時亦會載蔡天鳳到其開設的雞蛋仔店提取營運收入。

辯方盤問下，錢同意七人車的行車紀錄儀接駁汽車電池，即使熄匙仍能運作。錢亦確認鄺球極少乘坐該七人車；對於鄺港智一方指其口供曾稱鄺港智每同隨車接送小朋友，錢在庭上表示：「唔係呀」，並確認鄺港智於2022年被加入司機安排群組後，在群組內未曾發聲。

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

白髮翁買意大利製絞肉機 質量較好 貴其他款2000元

控方隨後傳召油麻地一間食肆專用廚具店的女職員「A」作供（A獲法官批准隱匿姓名）。A供稱，2023年2月8日中午約12時至1時許（蔡天鳳於同年2月21日失蹤），一名年約60多歲、白髮的男子到店內查詢絞肉機。

經介紹後，男子選購了一款附有托盤的意大利製絞肉機。A指該款機型較其他款式貴2,000至3,000元，但質量較好，「會攪到啲肉碎啲啦，好力啲啦」，該男子當時並無透露購買用途。除絞肉機外，男子亦選購了一個14吋乘14吋的湯煲、一塊15吋的砧板及一個11吋的隔篩，貨品原值9,153元，折實後男子共支付8,700元。

鄺氏三父子。

白髮翁曾表示要「化骨機」 嫌3.5萬碎骨機貴

A續指，男子將絞肉機搬上貨車後，折返店內詢問有否出售碎骨機，並看著產品目錄詢問其中一款售價逾3.5萬元的機器：「可唔可以連骨都可以碎？」。A告知價格且無現貨，男子嫌貴；此時另一名年輕人走近看目錄，得悉售價3萬多元後亦稱「好貴呀」，男子隨即表示「由佢啦」，二人便離去。庭上逐一展示涉案湯煲、砧板等證物，經拉尺量度，A確認與當日出售的尺寸相若。

代表鄺球的大律師戴奧偉（Oliver Davies）其後盤問。A承認，由於已事隔一段時間，難以記起當日每件事情。她於案發約三星期後、即3月2日才首次向警方錄取口供，在警方聯絡她前，白髮男子購物當天，對她而言只是普通的一天。

辯方問及男子買碎骨機的事，指A並不記得該男子所說的準確字眼。A回應指，該白髮男子當時曾表示要「化骨機」。辯方指出，A當時向其介紹的，實為食物渣滓處理器，需水電工安裝且只能絞碎細骨；A同意該機器極少人購買、自己從未售出過，但表示不知安裝細節。她在覆問時補充，不確定該處理器是否足夠力度處理骨頭，認為可處理雞骨和豬骨。

被告鄺球（蔡天鳳前家翁）

地產經紀證蔡天鳳全額付清逾6060萬 鄺球稱「新抱買畀小朋友住」

地產代理黃德昇作供透露，他於2019年按上司指示接洽名為鄺球的客人，對方對何文田加多利山「Kadooria」某單位感興趣。

黃指出，發展商當時標價為7,480萬元，經代理爭取下減價200萬元至7,280萬元，其後發展商再提供「百年一遇」及「全城經典置業優惠」合共16.75%的現金回贈折扣，最終實際成交樓價為6,060.6萬元。

黃表示，鄺球購買單位時，交出一張由蔡天鳳戶口開出的374萬元支票作為訂金，鄺球當時表明該支票由其「新抱」（媳婦）開出。黃在盡職聲明上如實申報訂金由蔡支付，但他本身不認識蔡，亦未有深究是何人出資。

主控郭莎樂詢問，鄺球當時有無透露是誰想購買該單位。黃供稱鄺球曾表示是「新抱睇啱單位，想買畀小朋友住，方便返學」。

黃亦確認，除了該張374萬元的訂金支票外，餘款由律師樓向買家收取。該餘款逾5千多萬元，當中包括354萬支票、3400萬本票及1932.6萬元本票，均由蔡天鳳支付，連同定金合共相當於物業的成交價6060.6 萬元。

【蔡天鳳案・專頁】

譚澤均作供一文看清

譚方駿作供一文看清

蔡母作供一文看清