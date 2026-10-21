建造業薪酬2026｜16工種15凍薪僅一類加6.67%　工會倡試行月薪制

工程量不足，失業率高及外勞增加等問題困擾建造業，建造業總工會今日（21日）公布2026-2027年度主要工種薪酬調整安排，涵蓋16項舊有工種及兩項新工種。在舊有工種中，只有「雲石」工加薪6.67%，日薪加100元至1600元，其餘工種凍薪，相關薪酬下月1日起生效。

工會的調查顯示，近六成受訪者表示目前有工作，與去年相比雖「有工開」情況改善，但開工不足仍然嚴峻，而有近七成受訪者認為目前實際薪酬與工會公布水平不貼近，顯示市場薪酬未完全恢復至正常水平。

工會倡議推動建造業「月薪制」試點，在政府工程中先行先試，逐步建立更具保障、更有組織及更可持續的施工隊伍，提升工友職業穩定性和行業吸引力。



建造業總工會2026年10月21日公布2026-2027年度主要工種薪酬調整安排。（資料圖片/廖雁雄攝）

建造業總工會今年8月至9月期間向工會會員進行問卷調查，了解前線工友目前就業及薪酬狀況，之後與屬會及建造業界不同持份者就市場需求交流，經綜合考慮後，今日公布2026-2027年度主要工種薪酬調整安排。

新薪酬下月1日起生效

本年度涵蓋18項主要工種，包括扎鐵、模板、混凝土、泥水、油漆、喉管、木匠、搭棚、金屬棚架、平水及測量、金屬工、挖掘機、天花間隔、雕刻木工、雲石、鋁質，及新增的雜項工及驗樓師工種。

在舊有工種中，只有「雲石」工加薪6.67%，日薪加100元至1600元，其餘工種凍薪。相關薪酬由2026年11月1日起生效。

總工會指，結果顯示，近六成受訪者表示目前有工作。與去年相比，有工開情況雖有改善，但開工不足情況仍然嚴峻。超過一半受訪者表示過去一年薪酬沒有變化，約四成受訪者表示薪酬有所下調。

此外，六成多受訪者支持建造業推行「月薪制」，與去年同期調查結果相若，反映前線工友對提出「月薪制」已形成初步共識。總工會倡議推動建造業「月薪制」試點，優先在工序較穩定、工期較連續及管理條件較成熟的政府工程中先行先試，逐步建立更具保障、更有組織及更可持續的施工隊伍，提升工友職業穩定性和行業吸引力。