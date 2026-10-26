沈大師沈振盈離世｜羅尚沛哽咽憶最後一面　通波仔後精神有異見暈

【沈大師 / 沈振盈】人稱「沈大師」的著名股評人沈振盈前晚（24日）離世，胞妹公布享壽66歲。認識「沈大師」廿多年的好友兼股評人羅尚沛，今天（26日）憶述得悉惡耗後趕到醫院見最後一面，「沈大師」已返魂乏術。他泣不成聲地說，當晚「沈大師」與徒弟到另一股評人文錦輝家中練氣功及閒聊，晚飯前突感到不適，自行乘的士，期間暈眩，一度靠在店舖前定神，「挨咗一陣可能發覺自己OK，再行兩步就『嘭』一聲，休克咗跌咗落去」，額頭、鼻、口有很多血跡。



羅尚沛說「沈大師」從來不大魚大肉，只愛飲可樂和吸煙。他透露最近多次感覺暈眩，試過缺席財經節目，或在活動提前離開休息。早前更接受通波仔手術，惟三條血管只通了兩條，按醫生建議原定下月或之後再做手術。羅尚沛與拍檔早陣子發現「沈大師」手術後精神有異，「有時好High，有時好無電咁」，醫生調低血壓藥劑量後已好轉。好友突然離世，羅尚沛哽咽道無論大師生前有何對與錯，已煙消雲散，希望網民高抬貴手，「求下你，我代大師講，佢輸咗，你哋贏咗，佢投降啦」。



沈振盈離世消息傳出後，網民紛紛留言悼念，不少人感謝他十多年來的陪伴。（資料圖片）

「沈大師」出事前在文錦輝家中聚會 晚飯前不適早走

「我做過咁多集節目，未試過好似呢集咁辛苦」。港股開市時段，銀河證券業務發展董事羅尚沛（Eugene）在YouTube頻道「RagaFinance財經台」節目中悼念「沈大師」，期間一度泣不成聲「今日唔講恒指啦，升跌都無所謂」。他透露，「沈大師」上周六（24日）與一班徒弟去同樣是股評人的艾德金融執行董事文錦輝家中，練氣功及閒聊數小時，至晚上「沈大師」感覺不適，想先行回家。

股評人羅尚沛（Eugene）在YouTube頻道「RagaFinance財經台」節目中悼念「沈大師」沈振盈。（RagaFinance財經台節目片段截圖）

街上感暈眩一度靠店舗前定神 行前兩步休克跌倒流血

「沈大師」自行前往乘的士途中，在灣仔街上感覺暈眩，「喺一間舗頭門外挨一挨，挨咗一陣可能發覺自己OK，咁就再行，行兩步就『嘭』一聲，休克咗跌咗落去」，「沈大師」額頭、鼻、口、衣服上有很多血跡。「沈大師」隨即被送往律敦治醫院，延至晚上9時17分證實不治。

人稱「沈大師」的資深股評人沈振盈在灣仔街頭暈倒，被送往律敦治醫院搶救，惜最終不治。（資料圖片）

好友羅尚沛見最後一面泣不成聲：一句說話都無留低

羅尚沛憶述當晚接到通知，隨即趕到醫院見「沈大師」最後一面，哽咽道「我同佢講，你都唔係第一次忽然間喺條街度唔舒服啦......你企得門口，開門問人借張椅坐下嘆下冷氣，就唔使咁」、「一句說話都無留低，問佢有咩想托我哋做，到宜家都無答我」，說罷羅尚沛眼角再流淚，用紙巾擦拭。

無論大師生前有咩對與錯，都煙消雲散。 羅尚沛

近月沈大師接受通波仔手術 「三條血管通咗兩條」

「我覺得嗰幾個鐘好唔真實」，羅尚沛形容尤如一場夢，很多朋友都睡不到。他說，幾年前曾經爆血管的「沈大師」，近一兩個月接受通波仔心臟手術，「三條血管通咗兩條，第三條呢，個醫生同佢講太塞，暫時唔通住，睇埋個情況先，預計可能十一月通埋第三條，上個禮拜話可能要再遲啲」，以為三條血管有兩條通行都尚可。

股評人羅尚沛（Eugene）在YouTube頻道「RagaFinance財經台」節目中悼念「沈大師」沈振盈。（RagaFinance財經台節目片段截圖）

手術後感覺「沈大師」精神有異樣

手術後第二星期，「沈大師」很想復出做節目，雖然只是一星期沒做節目，但節目拍檔之一的羅尚沛感覺「沈大師」精神上有異樣，「有時好High，有時好無電咁」，一度跟另一名網台主持顧芷筠討論，「之前中過風，會唔會手術途中中過風佢唔知呢」，後來發現可能是不常服用西藥的「沈大師」，對血壓藥不適應，醫生調低劑量後再處方，身體漸漸復元。

股評人羅尚沛（Eugene）在YouTube頻道「RagaFinance財經台」節目中悼念「沈大師」沈振盈。（RagaFinance財經台節目片段截圖）

「沈大師」最近經常暈眩 澄清從不大魚大肉、飲酒

不過，羅尚沛說「沈大師」最近經常感到暈眩，有一次家中不適，找拍檔頂替做節目。亦有一次出席一個遊電車河的活動時，上車前感到暈眩，要早走乘的士離開，一向甚少交帶的「沈大師」，回家時有向羅尚沛報平安。羅尚沛說，「沈大師」有聽友人勸告，做更全面的身體檢查，包括腦部、肺部、心臟。他說，「沈大師」從來不大魚大肉，亦不飲酒，只是愛飲可樂及吸煙，「咩上市公司請食鮑魚，我同大師從來唔會出席呢啲，只會避」。

沈振盈離世前一天，即10月23日，出席YouTube頻道「RagaFinance財經台」節目，一邊飲可樂一邊評論股市。（RagaFinance財經台片段截圖）

兩星期前肺部有陰影 終證虛驚一場

兩星期前，醫生發現「沈大師」肺部有很大的陰影，當時很害怕，幸好其後發現虛驚一場。他說，當時「沈大師」的身體指標數據好，「糖尿都跌返落去」。之後，一向甚少有長遠計劃的「沈大師」，開始部署長期工作，「忽然間有好遠嘅計劃」，包括節目的周年慶等，最終臨別時也沒交帶一句說話。

股評人羅尚沛（Eugene）在YouTube頻道「RagaFinance財經台」節目中悼念「沈大師」沈振盈。（RagaFinance財經台節目片段截圖）

「沈大師」最驕傲創辦網台收視高

他說，「沈大師」最驕傲的是他創辦的「RagaFinance財經台」收視高，相識多年甚少放假，「去旅行都係澳門，兩日嗰啲，我成日都想問佢有冇搭過飛機，從來無見佢放假多過三日」，反映熱愛工作。

佢完全唔係一個思思縮縮嘅人，三萬點就三萬點，四萬點就四萬點，唔到咪等。 羅尚沛

港股風浪急，沈振盈多次在熊市中力排眾議，呼籲投資者手持現金等待時機，絕不胡亂撈底。（資料圖片）

羅尚沛懇求攻擊「沈大師」網民高抬貴手

羅尚沛說，多年前社會事件，不少人跟他及「沈大師」說，兩人再合作可能不利雙方發展，最後仍是和而不同的好拍檔，「我同佢好多嘢睇法南轅北轍，但我哋好多嘢都好夾，因為清楚佢改變唔到我，我亦都唔會改變到佢」。他懇求攻擊「沈大師」的網民高抬貴手，無論對與錯，俱往矣。