今日新聞8分鐘｜男奪刀打情敵　肉販：放低刀｜紅磡後巷群鼠亂舞

消費權益新聞獎 香港01奪四獎

消委會主辦的「第26屆消費權益新聞報道獎」周三（10月28日）舉行頒獎禮，《香港01》奪得四個獎項，包辦「新聞影片（長片）」金銀。其中「『香港大藥房』疑假相假歷史扮港產賣內地藥」報道奪「新聞影片（長片）金獎」，及從七個組別金獎中甄選出來的「消費權益新聞報道大獎」；「唐樓維修亂局系列」膺「新聞影片（長片）銀獎」。

另外，《香港01》社交平台「01新聞」專頁，奪「最佳倡議消費權益之社交平台金獎」。

蔡天鳳案辯方指鎚上無血 警員稱無血不代表不涉罪行

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(28日）在高等法院續審，到龍尾村單位搜查的警員繼續作供。

警員陳偉雄接受辯方律師盤問，他並透露他等5人進入單位搜查時，主要由他負責搜證，其他人負責觀察及看單位內有沒有其他人，並指這是警方的慣常做法。辯方亦質疑單位撿取的鎚沒有血和人體組織，沒有顯示該鎚涉及罪行，陳不同意，並指鎚仔上無血不代表不涉及罪行。

紅磡後巷群鼠亂舞 旁邊餐廳食客懵然不知

本港多處出現鼠患！有網民本周日（25日）晚上上載一段影片至Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」，現場是紅磡黃埔街1號必嘉坊一間連鎖餐廳旁邊後巷，片中可見，至少有10隻老鼠在後巷穿梭，明明旁邊餐廳燈火通明，食客正享用晚餐，但老鼠僅一窗之隔正在後巷「開餐」。後巷旁邊為一建築地盤，設有圍板，巷內放置一部手推車，車上有藍色膠桶，未知是否垃圾。

宏福苑報告料明日公開 問責強調「精準」同步推改革

去年11月發生、奪去168條人命的大埔宏福苑五級大火，其獨立委員會經過約9個月的運作及30場聽證會後，已於上周向行政長官李家超提交調查報告。綜合最新消息，特區政府最快將於明日（29日）正式公開報告內容，並將宣布一系列全方位改革措施，包括將樓宇維修圍標刑事化，以及展開問責行動。

在公眾極度關注的究責方面，消息指政府將落實「精準問責」。除了評估政治任命官員是否需要承擔政治責任外，公務員系統的行政問責也將有大動作，且調查將追溯至事發時的「時任官員」。

天水圍男奪豬肉刀打前女友新歡 肉販：兄弟放低刀

天水圍發生男子持刀施襲的驚險案件。《香港01》接獲讀者提供閉路電視影片，顯示昨午（26日）約4時半，一名頭戴鴨舌帽的男子在天水圍俊宏廣場對開一肉檔，突然奪去豬肉刀拍打另一名男子，嚇得肉檔職員連忙勸告「兄弟你放低把刀喇！」被打的男子趁戴帽男手中利刀跌下，慌忙逃走。據了解，施襲者的前女友，現時正與遇襲男子交往；他除用刀拍打該名新歡外，亦在附近用手襲擊前女友。警方正追緝涉嫌施襲的男子歸案。

許家印山頂兩屋僭建7000呎地宮曝光 還原耗1625萬

中國恒大創辦人許家印涉非法吸收公眾存款、集資詐騙等八罪，2026年8月一審被深圳市中級人民法院判處無期徒刑、剝奪政治權利終身，沒收全部個人財產。他在香港透過離岸公司持有三幢山頂布力徑10號大宅早已被債權人接管，當中兩間毗鄰的大宅涉大規模僭建，還原工程圖則令7,000平方呎地下「皇宮」曝光，當中包括大型套房，更有僭建出屋苑馬路的千呎泳池。加上地面層的搭建物，僭建總面積近8,000呎。

兩間獨立屋於2026年已完成還原工程，涉款至少1,625萬元。屋宇署指，兩間獨立屋的接管人已委任專業人士完成還原工程，但正調查屋苑內其他獨立屋有無僭建物或失修，會按調查結果採取適當執管行動。

涉辱華言論麥巴比X發文致歉：對中國人民懷深深敬意

效力於皇家馬德里的法國球星基利安麥巴比（Kylian Mbappé，內地譯姆巴佩）近日受訪時稱自己覺得最好笑的表情包是將他的臉合成到「中國獨裁者」上的圖片，事件在內地引發極大爭議。27日，麥巴比發表道歉聲明，他稱言論欠妥，對此感到抱歉。

專偷北上港人信用卡買手機套現 港深搗跨境詐騙集團

香港警方及內地公安聯手瓦解一個跨境信用卡詐騙集團。警方自今年4月起，先後接獲60宗涉及盜用信用卡詐騙求助個案，涉款金額超過180萬元；最高損失一宗超過11萬元。

調查顯示，涉案集團專門針對前往深圳熱門旅遊地點或娛樂場所消費的香港市民；且分工精細，「扒手」盜竊、「監工」運送、「卡手」刷卡套現一條龍。扒手偷卡後交內地監工，將卡偷運來港交予卡手，卡手即日到門市瘋狂刷卡，購買高價手機再轉售套現，獲報酬後將尾數上繳，監工匯款內地分贓。行動中共33人被捕；香港警方拘捕的16人當中，11人已被落案起訴。