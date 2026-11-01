萬聖節｜蘭桂坊一帶逼爆 女嘩鬼呻攰拒排長龍入蘭桂坊：未必去
撰文：凌逸德
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昨日（31日）萬聖節全城狂歡，一眾嘩鬼「出籠」！熱門狂歡熱點中環蘭桂坊一如以往聚集多人「扮鬼扮馬」，氣氛非常熾熱，但現場一帶街道「逼爆」，警方實施人流管制，有網民在Threads分享當局擺放的LED指示牌，指由IFC到蘭桂坊，等候需時180分鐘，更有Threads網民拍攝到蘭桂坊一帶人頭湧湧，警員在場維持秩序，網民笑言「百鬼夜行」。
《香港01》在蘭桂坊外圍視察，來港讀書和工作多年的Ruby表示，過往萬聖節都因人多而無法前往蘭桂坊，她今年再接再厲，昨晚9時許抵達中環，但仍然「未上到，兜咗兩轉」，認為現場指示「麻麻哋」，有欠清晰。當得知需要等候180分鐘才能進入蘭桂坊，Ruby立即表示「未必去，攰」。
李同學表示，自己去年都前來中環，但因人多而放棄前往蘭桂坊，認為今年氣氛較好，預料人多，但為了「感受節日氣氛」，所以他結伴再次嘗試前來中環蘭桂坊，卻「屢戰屢敗」，交通擠塞加上人流管制，所以晚上約10時才抵達中環，人流比想像中更多，他大感驚訝。
李同學得知需時180分鐘才可進入蘭桂坊，直言「即時放棄」，決定在蘭桂坊外圍派糖，派完便回家。
▼萬聖節蘭桂坊圖輯▼
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