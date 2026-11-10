周慧賢涉被殺案　周提分手覺失去全世界　被告指周是他生命的唯一

瑜伽導師周慧賢2022年6月身中逾40刀伏屍在尖沙咀麗思卡爾頓酒店案，其前男友勞浚銘涉謀殺罪受審（HCCC148/2024），勞今（10日）續在高等法院自辯。



被告勞浚銘供稱，他與周一起時，指周不准他與其他人聯絡，他已沒有了朋友。至2022年1月，周思疑他與按摩店員「有路」而提出分手，他頓覺在世界失去一切，並辭去工作，承受著經濟壓力，並有失眠，覺精神錯亂，因為周是他生命的唯一。

後來周同意「再一齊」，可做男女朋友做的事，包括上酒店，但名義上並非男女朋友，他覺得只要仍與周一起，名稱不重要，仍當周是其未婚妻。



被告勞浚銘（洋名Alex，被起訴時28 歲）被控一項謀殺罪。控罪指，被告於 2022年6月29日至6月30日期間，於香港尖沙咀麗思卡爾頓酒店一房間內謀殺女子周慧賢。

被告勞浚銘稱周慧賢向他提出分手時，頓覺世界上已失去一切。(資料圖片)

被告勞浚銘指，他當時仍是當周慧賢是其未婚妻。(網上圖片)

周提出分手覺失去了成個世界

他指，在2022年1月，周思疑他和按摩店員「有路」而提出分手。勞形容，這次周的態度決絕，不願聽他解釋，其後發生第五次報警事件。勞形容：「嗰時崩潰，覺得失去咗成個世界。」他亦覺無心工作，便把工作辭掉。勞承認當時財務壓力非常大，又因為周提出分手，他身邊已沒有朋友，加上失眠，形容當時狀態是：「我精神錯亂，因為Aqua係我生命嘅唯一。」

欲紋眉遭周阻止

勞續指，分手一星期後，他前往九龍城散心，期間碰到周在按摩店出來。周即問他說：「係咪嚟見狐狸精？」勞隨即出示其「安心出行」記錄，證明他只是來吃飯，周要他不可以再光顧該按摩店。

數天後，勞往美容院欲紋眉，因周曾要求他紋眉，他為想復合，故按周的意思去做，但周卻質疑說：「你同我拍拖時無紋眉，而家又去紋，係咪美容師好靚女？」周最終發訊息給美容師並阻止勞紋眉。

周同意可再一齊但不是男女朋友

勞稱，至2022年1月17日，周同意「再一齊」。他解釋：「（周）話可以繼續見面做情侶做嘅嘢，即係行街食飯去酒店，但名義上唔係男女朋友。」

辯方律師問，是否即「friends with benefits（即fwb，帶有性關係的朋友）」勞解釋：「我認為我哋有愛，但fwb係無愛。」三四天後，周再和勞外出，他們到IFC連卡佛買了價值1.3萬的手袋，然後一起上酒店。

以新關係再開始 但仍當周是未婚妻

勞稱他與周之後以新關係再開始。官關注，是否代表他可以另找女朋友，周亦可以找新男友。勞說他們沒有討論這問題，但他認為周不應該有另一個男人，他當時仍然當周是未婚妻。勞強調只要仍與周一起就「OK」，無論是以未婚妻或女朋友稱呼，他們都是做同樣的事情，不覺得有大分別，認為只是稱呼上的問題。

除周以外已沒有其他朋友

勞又稱，在2021年12月尾，除了周以外，他身邊已無其他會聯絡的人，其中一個原因，是周阻止他和朋友聯絡。此外，周亦會對勞的朋友說他的壞話，最終他被朋友疏遠。